Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen MGK toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında basına kapalı yapılan toplantı 6 saat 10 dakika sürdü.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

MGK BİLDİRİSİNDE NELER VAR?

MGK Bildirisi’nde şu ifadelere yer verildi:

“Doğu Akdeniz’deki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik bölge barışı ve istikrarını esas alan, iş birliğinin gelişimine katkıda bulunan kararlı ve ilkeli tutumumuzun sürdürülmesinin hayati önem arz ettiği kaydedilmiştir.”

MGK Bildirisi’nde, “Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli diplomatın şehit edildiği saldırının aydınlatılması hususundaki çalışmaların takip edileceği” kaydedildi.

MGK Bildirisi’nde, “Türkiye’nin stratejik ortaklık, savunma ve güvenlik iş birliği konusundaki hassasiyeti ve beklentileri” dile getirildi.

MGK Bildirisi’nde, “NATO Antlaşması ile ikili anlaşmaların ruhuna uygun olarak, Türkiye’nin uluslararası hukuk ve ahde vefa ilkesi çerçevesinde taahhütlerine ve sorumluluklarına riayet ettiği, müttefiklerinden de aynı hassasiyeti beklediği” ifade edildi.