18.03.2019
Anasayfa SPOR

MHK’den “ofsayt çizgisi” açıklaması

birgun.net birgun.net

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), dün akşam oynanan Bursaspor-Galatasaray maçında 62. dakikadaki tartışmalı golle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “VAR Protokolü ve Futbol Oyun Kuralları Kitabı’na uygun olarak ‘top ilk temas anı’ ölçü alınmış ve doğru bir uygulama yapılmıştır” denildi.

Kurulun açıklaması şöyle:

“17 Mart 2019 tarihinde saat 19.00’da, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan Bursaspor-Galatasaray A.Ş., Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 26. Hafta müsabakasının 62. dakikasında misafir takımın kazanmış olduğu üçüncü gol öncesinde, herhangi bir ofsayt ihlali olup olmadığı hususunda yapılan VAR incelemesi ve görevli VAR hakemi tarafından çizilerek ekrana getirilen ofsayt çizgileri ile ilgili olarak, yazılı, görüntülü ve sosyal medyada yer alan ve doğru olmayan yorumlar ve oluşan bilgi kirliliği nedeniyle aşağıdaki açıklamaları yapma gereği duyulmuştur.

İlginizi çekebilir:  Fenerbahçe, Ersun Yanal'la pes etmiyor

Futbol Oyun Kuralları Kitabı’nda, 11. Kural, ofsayt ihlalini açıklarken, “Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, takım arkadaşının topla oynadığı veya dokunduğu anda sadece aktif oyuna dahil olduğu gerekçesi ile aşağıdaki durumlarda ofsayt olarak cezalandırılır” demekte ve “Top ile oynanan veya topa dokunulan ilk temas anı kullanılmalıdır” ibaresi yer almaktadır.

Dolayısıyla, Bursaspor-Galatasaray müsabakasının 62. dakikasında misafir takımın kazanmış olduğu üçüncü gol öncesi yapılan VAR incelemesi ve çizilen ofsayt çizgilerinde, görevli VAR hakemi tarafından VAR Protokolü ve Futbol Oyun Kuralları Kitabı’na uygun olarak “TOPA İLK TEMAS ANI” ölçü alınmış ve doğru bir uygulama yapılmıştır.”

KaynakDHA
Önceki haberKONDA, bu yıl ilk kez anket açıklamayacak
Sonraki haberJaponya, yer altı örnekleri için Ryugu asteroidi üzerinde krater açacak

BENZER HABERLER

SPOR

UEFA’dan Ronaldo’ya soruşturma

birgun.net -
UEFA, Atletico Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçındaki gol sevinci nedeniyle Juventus'un...
Devamını Oku
SPOR

Juventus ligde ilk kez kaybetti

birgun.net -
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Juventus, Genoa deplasmanında 2-0 yenildi...
Devamını Oku
SPOR

Galip ama huzursuz

birgun.net -
EREN TUTEL Süper Lig’in 26’ncı haftasında Beşiktaş, evinde...
Devamını Oku
SPOR

Beşiktaş, Göztepe’yi tek golle geçti

birgun.net -
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi tek golle mağlup...
Devamını Oku
SPOR

Zidane’lı Madrid, Celta Vigo’yu rahat geçti: 2-0

birgun.net -
İlginizi çekebilir:  Juventus ligde ilk kez kaybetti
La Liga'da 28. hafta maçında Real Madrid, evinde Celta Vigo'yu konuk etti....
Devamını Oku
SPOR

FIBA Dünya Kupası’nda kuralar çekildi

birgun.net -
Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda...
Devamını Oku

BİZİ TAKİP EDİN

360,658BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,094,800TakipçiTakip Et
8,359AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL

ÖZEL

Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Ataç: Projelerimiz insana dokunacak

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
CHP’nin Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan Ahmet Ataç, belediye başkanlığı...
Devamını Oku
ÖZEL

Mersin CHP için sürpriz olmaktan çıktı

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, TBMM’de temsil edilen beş siyasi...
Devamını Oku
ÖZEL

Çılgın projeleri ve işsizlik rakamlarını Prof. Dr. Çolak’a sorduk: ‘Halk tüketmesin biz tüketelim’ diyorlar

Can Uğur -
İşsizlik oranının son 9 yılın en yüksek oranına yükselerek yüzde 13.5’e çıkması...
Devamını Oku
ÖZEL

Tedavisi bulunmayan kalıtsal hastalık DMD: ‘Artık sesimiz duyulsun’

DİLARA ŞİMŞEK -
Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalıkları arasında sık karşılaşılan en ölümcül, kalıtsal...
Devamını Oku
ÖZEL

Okullar seçime alet ediliyor: Bakanlığın seçim sessizliği

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adaylarının tüm tepkilere karşın okullarda yürüttüğü seçim çalışmalarına...
Devamını Oku

SON HABERLER

Öğrenci pansiyonunda yangın: “Merdivenler kitlenmiş, atlamak zorunda kaldık”

GÜNCEL birgun.net -
Burdur'da, 3 katlı erkek öğrenci pansiyonunun bodrum katındaki kumaş dikim atölyesinde çıkan yangın...
Devamını Oku

17 yaşındaki Ayten’i bıçaklayıp daha sonra boğarak öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet

GÜNCEL birgun.net -
Burdur'un Ağlasun ilçesinde Ayten Keklik'i (17) önce bıçaklayıp, sonra da boğazını sıkarak...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu: Kimlik üzerinden politika yapılamaz

SİYASET birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat ve Seda...
Devamını Oku

Erdoğan’dan Ayasofya açıklaması: İbadete açılmasının faturası çok ağır

GÜNCEL birgun.net -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki saldırılara ilişkin, "50 Müslüman orada şehit...
Devamını Oku

Dışişleri’nden Hollanda’daki saldırıya ilişkin açıklama

GÜNCEL birgun.net -
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hollanda'nın Utrecht kentinde bugün meydana gelen saldırıyı, faili...
Devamını Oku

Mansur Yavaş: Trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek

SİYASET birgun.net -
Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi