22.03.2019
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MHP Aliağa İlçe Başkanına bıçaklı saldırı

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MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, S.Ç. (45) tarafından kalçasından bıçaklanarak yaralandı. Saldırı sonrası S.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

MHP Aliağa İlçe Başkanı Aydemir, sabah saatlerinde, Barbaros Caddesi’ndeki fırının önünde yanına gelen, ‘yaralama’ ve ‘uyuşturucu bulundurmak’ suçlarından sabıkalı S.Ç.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Evli ve 2 çocuk babası Aydemir, bıçağın kalçasına saplanması sonucu yaralandı. Saldırgan S.Ç. ise üzerine atlayan çevredekilerce etkisiz hale getirilerek, elindeki bıçak alındı. Kalçasında 3 santimetre derinlikte kesi bulunan Aydemir, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Aydemir, tedavisinin ardından taburcu edildi. Evinde dinlenen Abdurrahim Aydemir’i, partililer yalnız bırakmadı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yaptığı açıklamada, olayın siyasi olmadığını söyledi.

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Öte yandan olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen S.Ç., gözaltına alındı. S.Ç.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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