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01.08.2019
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‘MHP iktidar ortağı değil, Cumhur İttifakı’nın destekçisi. İktidar biziz’

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Kocaeli’de AKP Karamürsel İlçe Danışma toplantısında önceki gün Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Cumhur İttifakı ortağı MHP’ye “iktidar biziz” mesajı verdi. MHP’li isimler AKP’li Belediye Başkanı’nın açıklamasına tepki göstererek, “Biz bu ülkenin sahipleriyiz, onlarsa görevlendirdiğimiz memurlar” dedi.

Bugün Kocaeli Gazetesinden Serkan Üldeş’in haberine göre, yaptığı konuşmada, “MHP iktidar ortağı değil Cumhur İttifakı’nın destekçisi. İktidar biziz arkadaşlar. Davulu biz çalarız, hep beraber oynarız. O partiye emek veren arkadaşlarımızı da kırmamalıyız. Allah kurduğumuz bu birlikteliği İnşallah baki kılar. Bu bir davadır. Karamürsel’de birliğimiz çok kuvvetli. Bizim birbirimize olan inancımız tamdır. Kimseye AK Parti’liliğimi tartıştırmam” ifadelerini kullandı.

MHP’DEN TEPKİ

Bugün Kocaeli Gazetesinden Serkan Üldeş’in haberine göre, Yıldırım’ın, bu sözlerinden sonra MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, sosyal medya hesaplarından AKP’ye üstü kapalı göndermede bulundu. Ünlü, “Sırf dünya dönüyor diye, ona eşlik etmenize hiç gerek yok” derken, Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz ise, “Biz O’nun Bu’nun ne dediğine değil liderimizin ne dediğine bakarız” ifadelerine yer verdi.

Ünlü ve Öksüz’ün bu açıklamalarının akabinde, MHP MYK Üyesi Erkan Azeri ise, “Birileri bizi destekçi görüyormuş, birileri bizi ortak görüyormuş; Her ikisi de yanlış görüyor (!) biz bu ülkenin sahipleriyiz, onlarsa görevlendirdiğimiz memurlar. Ha birde ‘Davul bizde, tokmak bizde, biz çalar biz oynarız’ sözü çok yerinde. Biz ülkücüyüz; ne çalmayı biliriz, ne de oynamayı. Ha birde nezaket ukalalığı var; onları da kırmayalım kabilinden söz. Vallahi biz işkencelerde, idam sehpalarında devletimize kırılmadık ki; senin gibi bir zavallıya kırılalım” ifadeleri ile Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ı sert bir şekilde eleştirdi.

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