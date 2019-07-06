MHP neden saldırıyor?

Son günlerin en sert tartışması milliyetçi cenahta yaşanıyor. MHP’liler tabir yerindeyse Meral Akşener’e topla-tüfekle saldırıya geçmiş durumda. Milletvekillerinden genel başkana, gazetelere kadar uzanan yelpazede kullanılan dil tam anlamıyla kepazelik.

MHP PANİK YAPTI

23 Haziran seçimlerine kadar neredeyse yok sayılan, muhatap dahi alınmayan Akşener özellikle İstanbul seçimlerinden sonra adeta hedef tahtasına konulmuş durumda. Devlet Bahçeli her konuşmasında hatırı sayılır bir zamanı Akşener’le geçirirken, yardımcıları ve milletvekilleri de gündemlerinden düşürmüyor.

Bu artan ilginin nedeni hiç kuşku yok ki MHP içinde yaşananlar. Yerel seçimlerden kârlı çıkan, AKP’den aldığı oylarla iyice kilit noktaya gelen partide her şey yolunda gözüküyordu. Ama İstanbul seçimleri yaklaşmakta olan tehlikeyi gözler önüne serdi. Partiden kitlesel kopuşlar yaşanmaya başladı.

ÖCALAN İŞİNİ AÇIKLAYAMADIK

Parti içerisinde, özellikle de il-ilçe örgütlerinde son iki haftadır sert tartışmaların yaşandığı çok konuşuluyor. MHP yönetimine yakın kaynaklar da bu gelişmeyi doğruluyor. Konuştuğumuz bazı isimler Abdullah ve Osman Öcalan meselesinin parti tabanında büyük rahatsızlık yarattığını ve bu rahatsızlığı ortadan kaldıracak bir yol bulamadıklarını söylüyorlar. Aynı kaynaklar İstanbul seçimlerinde MHP’nin oylarının yarısının sandığa gitmediği şeklindeki haberleri abartılı bulsalar da bu eğilimin tüm ülkeyi saran bir etkisinin olduğunu kabul ediyorlar. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in tabandaki sempatisinin artması bu gelişmeleri doğrular nitelikte.

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OY GELDİ, KADRO GİTTİ

Konuştuğumuz MHP’lilerin dikkat çektikleri bir başka konu ise illerde partinin etkili isimlerinde yaşanan rahatsızlık. “31 Mart’ta AKP’den ve diğer partilerden oy aldık ama 2-3 haftadır arkadaşlarımızın yaşadığı moral bozukluğu daha önemli” diyen MHP’liler çözülmeye işaret ediyor. MHP’den küsenlerin gideceği bir partinin de var olması tedirginliği artırmış durumda. O yüzden de İYİ Parti ve lideri hedef tahtasında.

‘AKP TEREDDÜTTEN VAZGEÇMELİ’

MHP içerisinde yaşanan sıkıntının bir nedenin de AKP’nin çeşitli konularda iki haftadır sergilediği tereddütlü duruş ve birbirini yalanlayan açıklamalarda bulunmasının olduğunu düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Bir vekil, “Neredeyse Öcalan görüşmesi bile üzerimize kalacak” diyerek tepki gösterdi. MHP’li bazı isimlerin Devlet Bahçeli’den Erdoğan’la bir kez daha görüşüp özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Kürt sorununda daha net açıklamalar beklentisi içinde olduklarının iletilmesini istedikleri söyleniyor. Öcalan’la ilgili görüşme taleplerinin yeniden reddedilmeye başlanılması bunun ilk işareti olarak görülüyor.

Öcalanların siyasete müdahalesi ile dengeleri bozulan MHP’lilerin benzer adımlar beklediği çok açık. Akşener’in sözlerine kulak kabartmış durumda olan MHP tabanını başka türlü parti içerisinde tutmak zor.