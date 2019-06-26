MHP’de fatura AKP’ye kesildi

MHP’de Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında önceki akşam gerçekleştirilen Başkanlık Divanı toplantısında yenilenen İstanbul seçimleri masaya yatırıldı. Toplantıda MHP’nin çalışmalarının eksiksiz yürütüldüğü ifade edilirken İstanbul’daki hezimette seçimden iki gün önce duyurulan “Öcalan’ın mektubu”nun büyük etkisi olduğu değerlendirildi.

Bahçeli başkanlığında yapılan toplantıya, Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız, İsmail Aksu, Emin Ayhan, Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, Kamil Aydın, İzzet Yönter, Sadir Durmaz, Deniz Depboylu, Yaşar Yıldırım, Hidayet Vahapoğlu ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman’ın katıldığı bildirildi.

BAŞ SORUMLU ÖCALAN’IN MEKTUBU

Toplantıda, İstanbul seçim sonuçları ve önümüzdeki dönem yaşanacak olası siyasal gelişmeler ele alınırken MHP teşkilatlarının son durumu da masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul seçimlerinden Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun galip ayrılmasında “Kürt seçmene verilen mesajlar”ın katkısı olduğu ifade edildi. Öcalan’ın HDP’ye yönelik, “Tarafsız kalın” çağrısının milliyetçi seçmeni rahatsız ettiğini tespit eden Genel Başkan Yardımcıları, koalisyon ortakları AKP’ye yüklendi. 31 Mart’ta Binali Yıldırım’a oy veren MHP seçmeninden bir kısmının İmamoğlu’na oy verdiği bir kısmının ise seçimleri boykot ettiği tespiti toplantıda ifade edildi.

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EKONOMİNİN DE ETKİSİ OLDU

MHP’nin özellikle mahalle bazında yaptığı çalışmaların karşılık bulduğu ancak ülkenin kötü ekonomik koşullarının ve seçimin iptal edilme şeklinin de MHP seçmenini rahatsız ettiği değerlendirmesi, Başkanlık Divanı’nın tespitleri arasında yer aldı. Ekonomideki kötü gidişten tüm partilerin seçmenlerinin etkilendiğini, milliyetçi seçmenin de bu konuda rahatsızlık duyduğunu ifade eden parti yönetimi, açıklanan “ekonomi paketlerin” ise yetersiz kaldığını düşünüyor.

‘ÇATLAK İZLENİMİ OLUŞTURMAYIN’

MHP kaynakları, Başkanlık Divanı’nda MHP lideri Bahçeli’nin kurmaylarını kesin bir dille uyardığını da ifade etti. Buna göre Bahçeli, parti içerisinden AKP’ye yönelik eleştirilerin yüksek sesle dillendirilmemesini istedi. Bahçeli’nin ayrıca seçimlerin ardından yaptığı değerlendirmeye de “Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Hiç kimse Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir” ifadelerini ekleyerek parti örgütüne mesaj verdiği de ifade edildi.