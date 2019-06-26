28.9 C
Istanbul
26.06.2019
Anasayfa ÖZEL MHP’de fatura AKP’ye kesildi

MHP’de fatura AKP’ye kesildi

Seçim sonuçlarını değerlendiren MHP, İmamoğlu’nun zaferini AKP’nin Öcalan hamlesine ve YSK’nin kararının “halka anlatılamamasına” bağladı

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

MHP’de Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında önceki akşam gerçekleştirilen Başkanlık Divanı toplantısında yenilenen İstanbul seçimleri masaya yatırıldı. Toplantıda MHP’nin çalışmalarının eksiksiz yürütüldüğü ifade edilirken İstanbul’daki hezimette seçimden iki gün önce duyurulan “Öcalan’ın mektubu”nun büyük etkisi olduğu değerlendirildi.

Bahçeli başkanlığında yapılan toplantıya, Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız, İsmail Aksu, Emin Ayhan, Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, Kamil Aydın, İzzet Yönter, Sadir Durmaz, Deniz Depboylu, Yaşar Yıldırım, Hidayet Vahapoğlu ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman’ın katıldığı bildirildi.

BAŞ SORUMLU ÖCALAN’IN MEKTUBU

Toplantıda, İstanbul seçim sonuçları ve önümüzdeki dönem yaşanacak olası siyasal gelişmeler ele alınırken MHP teşkilatlarının son durumu da masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul seçimlerinden Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun galip ayrılmasında “Kürt seçmene verilen mesajlar”ın katkısı olduğu ifade edildi. Öcalan’ın HDP’ye yönelik, “Tarafsız kalın” çağrısının milliyetçi seçmeni rahatsız ettiğini tespit eden Genel Başkan Yardımcıları, koalisyon ortakları AKP’ye yüklendi. 31 Mart’ta Binali Yıldırım’a oy veren MHP seçmeninden bir kısmının İmamoğlu’na oy verdiği bir kısmının ise seçimleri boykot ettiği tespiti toplantıda ifade edildi.

İlginizi çekebilir:  Sonun başlangıcı

EKONOMİNİN DE ETKİSİ OLDU

MHP’nin özellikle mahalle bazında yaptığı çalışmaların karşılık bulduğu ancak ülkenin kötü ekonomik koşullarının ve seçimin iptal edilme şeklinin de MHP seçmenini rahatsız ettiği değerlendirmesi, Başkanlık Divanı’nın tespitleri arasında yer aldı. Ekonomideki kötü gidişten tüm partilerin seçmenlerinin etkilendiğini, milliyetçi seçmenin de bu konuda rahatsızlık duyduğunu ifade eden parti yönetimi, açıklanan “ekonomi paketlerin” ise yetersiz kaldığını düşünüyor.

‘ÇATLAK İZLENİMİ OLUŞTURMAYIN’

MHP kaynakları, Başkanlık Divanı’nda MHP lideri Bahçeli’nin kurmaylarını kesin bir dille uyardığını da ifade etti. Buna göre Bahçeli, parti içerisinden AKP’ye yönelik eleştirilerin yüksek sesle dillendirilmemesini istedi. Bahçeli’nin ayrıca seçimlerin ardından yaptığı değerlendirmeye de “Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Hiç kimse Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir” ifadelerini ekleyerek parti örgütüne mesaj verdiği de ifade edildi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,948AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Akar’dan ‘erken terhis’ açıklaması: Çalışmalar devam ediyor

birgun.net -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte,...
Devamını Oku

Atakan’a uygun donör bulundu

birgun.net -
BERKAY SAĞOLUzun zamandır kök hücre nakli için...
Devamını Oku

Küçük Şeyler’in fragmanı yayınlandı

HABER MERKEZİ -
Kıvanç Sezer'in yeni filmi 'Küçük Şeyler'in ilk fragmanı yayınlandı.
Devamını Oku

ABD’li futbolcu Megan Rapinoe: Beyaz Saray’a gitmeyeceğim

birgun.net -
2019 Kadınlar Dünya Kupası çeyrek finalinde ev sahibi Fransa...
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün

birgun.net -
İmamoğlu mazbatasını ne zaman alacağını açıkladı
Devamını Oku

CHP’li Çakırözer, Eren Erdem’i ziyaret etti: Bu adaletsizlik bir an önce son bulmalı

birgun.net -
CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, CHP eski milletvekili ve PM üyesi...
Devamını Oku

Kaş Caz Festivali’nin programı belli oldu

birgun.net -
Yelkenini Akdeniz rüzgarı ile dolduran, rotasını güzel müziğe çevirmiş, enerjisini doğadan alan...
Devamını Oku

İmamoğlu mazbatasını ne zaman alacağını açıkladı

birgun.net -
23 Haziran'da yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu,...
Devamını Oku

Yarının Kadın Yıldızları 47. İstanbul Müzik Festivali’nde

birgun.net -
İstanbul Müzik Festivali kapsamında, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) işbirliğiyle hayata geçirilen...
Devamını Oku

Banka emeklileri ikramiyelerini istiyor

birgun.net -
BirGün / AdanaAdana Atatürk Parkı'nda biraraya gelen...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi