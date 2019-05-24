MHP’den ‘torba yasa’ isyanı: Torba dışında bir şey gelmez oldu

AKP milletvekillerinin imzasıyla Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan yeni torba yasa teklifinin görüşmeleri sırasında Cumhur İttifakı ortağı MHP’den de iktidara eleştiriler geldi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun ekonomik krize karşı tedbirler alması gerekirken yalnızca torba yasa tekliflerini görüşebildiğini ifade eden MHP Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Pazardan şey alır gibi, ‘torbaya her şeyi doldurup buraya getirelim’ diyelim çünkü başka çaremiz kalmadı” dedi. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AKP’li Lütfi Elvan ise sorumlu olarak “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ni işaret etti.

YAPISAL TEDBİR ALINMASI GEREKİYOR

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun ekonomide yapısal önlemler konusunda çalışması gerektiğini dile getiren MHP’li Kalaycı, “Ekonomideki sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Çiftimizin, esnafımızın, sanayicimizin sıkıntıları malumdur. Ekonominin belli alanlarında yapısal tedbirlerin alınması, reformların gerçekleştirilmesi gerekiyor” dedi.

İlginizi çekebilir: AKP, 'Ekrem İmamoğlu' ismini Google'dan satın alarak kendi reklamlarını gösterdi

Komisyonun başta vergi reformu olmak üzere birçok alanda düzenleme yapmak için çalışması gerektiğini ifade eden Kalaycı, “MHP olarak geçen dönem milletvekili arkadaşımız torba yasa teklifleriyle ilgili kitap bile yazdı. Ama bir türlü sonuç alınamıyor. Tam tersi oldu. Artık torba dışında bir şey gelmez oldu. Demek ki artık eleştirmeyelim, torbaya uyalım ya da usulü torbaya dönüştürelim. Pazardan şey alır gibi, ‘torbaya her şeyi doldurup buraya getirelim’ diyelim çünkü başka çaremiz kalmadı. Her teklifte arkadaşlarım, bizler bu konuyu eleştiriyoruz ama hiçbir mesafe alamıyoruz. Bu da haliyle yasama kalitesini etkiliyor” ifadelerini kullandı.

SORUN, CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Kalaycı’nın ardından söz alan Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, sık sık torba yasa teklifinin hazırlanmasının nedeninin, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olduğunu söyledi. Elvan, “Özellikle yeni Hükümet sistemine geçişle birlikte doğal olarak birçok bakanlığın birçok eksikliği, talepleri söz konusu olabiliyor ama zaman içerisinde bunun azalacağını düşünüyorum” diye konuştu.