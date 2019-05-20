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22.05.2019
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MHP’den ‘Yusufeli’ kararı: AKP’li aday desteklenecek

birgun.net birgun.net

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, AKP’nin adayı Eyüp Aytekin’in 31 Mart’ta 3 oy farkla kazandığı, ancak CHP’nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) iptal edilen belediye başkanlığı seçimi, 2 Haziran’da tekrarlanacak. MHP’nin adayı Erdal Demirci seçimden çekilerek, AKP’li Aytekin’i destekleyeceğini açıkladı.

Yusufeli’nde, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde, oy verme işleminin sona ermesinin ardından ıslak imzalı sandık sonuçlarına göre, 3 oy farkla AKP’li aday Eyüp Aytekin kazandı. Seçimde AKP’li aday Eyüp Aytekin 1819, CHP’li aday Barış Demirci 1815, MHP’li aday Erdal Demirci ise 542 oy aldı. CHP, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediğini gerekçe göstererek, olağanüstü itirazda bulundu. YSK ise 2 kısıtlı seçmenin oy kullanmaması gerekirken, oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği gerekçesiyle Yusufeli Belediye Başkanlığı seçimini iptal edip, 2 Haziran’da yenilenmesine karar verdi.

MHP, AKP’Yİ DESTEKLEYECEK

Yusufeli’nde, 31 Mart’ta aday olan MHP’li Erdal Demirci seçimden çekilerek, AKP’nin adayı Eyüp Aytekin’i destekleyeceğini açıkladı. MHP Yusufeli ilçe Başkan Hüseyin Çakaloğlu yaptığı açıklamada, “31 Mart yerel seçimlerine kendi adayımızla girmiştik; fakat seçimlerin yenilenmesinin ardından Genel Merkez’in talimatıyla 2 Haziran’daki seçimlere ‘cumhur ittifakı’yla girme kararı aldık. Milletimizin desteğiyle bu seçimi kazanacağız” dedi. 

MHP’li Erdal Demirci ise Yusufeli’nde ‘cumhur ittifakı’nın kazanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, “Bundan sonraki süreçte yarış içinde olmayacağımız bildirildi. ‘Cumhur ittifakı’nın kazanması için birlikte hareket edilmesi kararı çıktı. Biz burada ‘cumhur ittifakı’nın seçimi kazanabilmesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. 

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Kaynak:DHA
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