MHP’li Aliağa Belediyesi’nde 8 işçi daha işten çıkartıldı

AYCAN KARADAĞ

Aliağa Belediyesi’nde işten çıkarmalar devam ediyor. En son kadrolu ve şirket çalışanı 179 işçinin işine son veren Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar dün sekiz işçiyi daha teknolojik gelişmeler ve belediye gelirlerinin azalmasını gerekçe göstererek işten çıkardı. İşten çıkarılan işçi sayısı toplamda 187 oldu.

Genel İş İzmir 5 No’lu Şube’de örgütlü toplam 179 işçinin işten çıkarılması nedeniyle işçilerin Demokrasi Meydanı’nda başlattıkları direniş devam ediyor. İşçiler imza kampanyaları ve bildiri dağıtımları ile işe geri dönmek için mücadele ediyor. Arazi satışları ve yüklü borç tutarları ile gündemden düşmeyen Aliağa Belediyesi’nde önceki gün 5’i işyeri temsilcisi 8 işçi daha işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçilerin sayısı 187’ye ulaştı. Belediye binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştiren Genel İş İzmir 5 No’lu Şube işten çıkarmaların devam ettiğine ve Belediye Başkanı Serkan Acar’ın belediye bünyesinde sendikalı, güvenceli çalışan işçi istemediğine dikkat çekti.

‘BELEDİYE BORÇLARININ SORUMLUSU İŞÇİLER DEĞİLDİR’

Açıklamayı okuyan Sendika Sekreteri Deniz Şahin Gümüştekin “31 Mart yerel seçimlerinden sonra, Aliağa Belediyesi Belediye Başkanı son 2 ay içinde, farklı tarihlerde 187 arkadaşımızı işten çıkartmıştır. Biz işçiler, Serkan Acar’ ı göreve ilk geldiği 2014 yılında da 104 arkadaşımızı işten çıkardığı günlerden tanıyoruz. 31 Mart Yerel Seçimlerinin Cumhur ittifakı adayı olarak 2. kez seçilen MHP’li Belediye başkanı Serkan Acar, Belediyeyi iyi yönetemeyerek Belediyenin borcunu yüzde 700 artışla 35 milyondan 250 milyona çıkartmıştır. Bu sorumsuz davranışı yüzünden, hiçbir suçu günahı olmayan 187 işçi, teknolojik gelişme ve ekonomik yetersizlik bahane edilerek işlerinden edilmiştir.” dedi.

Aliağa’nın bir işçi havzası olduğunu belirten Gümüştekin “Sermaye, iktidar ve sarayın küçük ortağı Belediye Başkanı Serkan Acar’ın Aliağa’da yapmak istediği, işyerimizi örgütsüz, sendikal haklardan mahrum, kuralsız, güvencesiz, toplu sözleşmesiz, hakların yok sayıldığı bir kent haline dönüştürmektir. İşverenin, bütün bu yıldırma politikaları sonuç vermedi, vermeyecektir. İşveren üyelerimizi, 4857 sayılı iş kanununun 18. maddesi doğrultusunda, teknolojik gelişmelere bağlı olarak insan gücüne duyulan ihtiyacın ve Belediye gelirlerinin azalması bahanesi ile tüm sendikalı çalışanların iş akitlerini feshederek, artık sendikalı işçinin kalmadığı gerekçesiyle, Sendika yönetim kurulu üyemizin, işyeri baş temsilcimizin ve temsilcilerimizin de iş akitlerini feshetmiştir. Dün yani pazartesi itibari ile KHK ile geçişi yapılan 8 arkadaşımız da aynı gerekçe ile işlerinden edilmiştir. Bu arkadaşlarımızın 5 tanesi işyeri temsilcimizdir. Belediye Başkanını yapmış olduğumuz direnişten rahatsız olduğundan, borçlu olan işçilerin işe iade davalarını açmalarını engellemek için ‘protokol yapalım 3 ay içinde alacaklarınızı öderim’ yalanına başvurmuştur. Burada asıl amaç, direnişi kırmak, işe iade davasını ve mücadeleyi engellemek istemesidir.” diye konuştu.

‘ACAR MEMURLARA SÜRGÜN İŞÇİLERE SARI SENDİKA DAYATIYOR’

Genel İş İzmir 5 No’lu Şube Sekreteri Deniz Şahin Gümüştekin “20 yıldır örgütlü olduğumuz Aliağa Belediyesinde kalan üyelerimiz, Belediye Başkanının adamları tarafından, Türk-İş e bağlı Belediye-İş sendikasına üye olmaya zorlanmaktadır. Buna karşılık bahsi geçen sendika, işinden edilen işçilerin sorununa, misyonu gereği ortak olmak yerine; 187 işçinin işsiz kalmasını umursamayarak, bu durumu fırsata çevirme gayreti içerisindedir. AKP ve MHP’nin belediye başkanı hırsını alamamış olacak ki, 5 Mayıs Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilk önce 4, daha sonra 7 olmak üzere toplamda 11 memuru Çankırı’ ya sürgüne göndermiştir. Hatta memurlardan 4 yaşında çocuğu olan bir anneyi de, sürgün etme vicdansızlığını göstermiştir. Bu memurların KESK’e bağlı TümBel-Sen üyesi olmaları nedeniyle sürgün edildikleri aşikardır. Serkan Acar, belediyedeki memurları kendilerine yakın, işbirlikçi sarı sendikalara üye olmaya zorlamaktadır. Bu sendikalarla birlikte, memurların yıllarca hak ettiği kazanılmış hakkı olan sosyal denge tazminatını da ortadan kaldırarak emek düşmanlığına devam etmektedir.”

Gümüştekin 68 gündür devam eden mücadelenin artarak devam edeceğini belirterek basın açıklamasını sonlandırdı.

İŞÇİLERLE DAYANIŞMA KONSERİ

Öte yandan, Aliağa Belediye işçileri için yarın dayanışma konseri düzenleniyor. Demokrasi Meydanı’nda düzenlenecek konser saat 19.00’da başlayacak.