MHP’li Aliağa Belediyesi’nde 99 işçi daha işten çıkarıldı

AYCAN KARADAĞ

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Belediye başkanı seçilen Serkan Acar, göreve başlar başlamaz 200’e yakın işçinin görev yerlerini değiştirmişti. Ardından ise önce 6 işçiyi daha sonra 15 işçiyi işten çıkarmıştı.

İşten çıkan işçiler, direnişlerini sürdürürken, Başkan Acar’ın dün yapılan belediye meclis toplantısında, “Ben belediye başkanıyım. İstediğim adamı alırım, istediğim adamı çıkarırım” sözleri büyük tartışmaları daha da büyüttü. Bu tartışmalar devam ederken, bugünde Başkan Acar’ın 99 işçinin iş akitlerine son verdiği öğrenildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından DİSK Genel- İş, bugün saat 15.00’de konu hakkında basın açıklaması yapacağı duyurdu.