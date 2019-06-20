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20.06.2019
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MHP’li Aliağa Belediyesi’nde işçi kıyımı devam ediyor

MHP'li Aliağa Belediyesi'nde işten çıkarmalar devam ediyor. 22 belediye işçisinin daha işine son verildi. Sayının artması bekleniyor.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

MHP’li Aliağa Belediyesi geçtiğimiz bir ay içerisinde toplam 132 işçiyi işten çıkarttı. İşçiler Aliağa Demokrasi Meydanı’ndaki direnişlerini sürdürüyor. Atılan işçilerin geri alınması ve işten atmaların yasaklanması talebiyle demokrasi meydanında kurdukları çadırda direnişlerine devam eden işçileri bu gün DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca ziyaret etti.

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikasına üye işçilerin işten çıkarılmasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Cafer Konca “Bizim ortak paydamız bizim alın terimizdir. Aliağa Belediyesinde yaşanan hak gasbına karşı bu mücadeleyi yücelteceğiz. Hem ekmek mücadelesi vereceğiz hem demokrasi mücadelesi vereceğiz. Gerek uluslararası platformlarda gerekse yurt içinde sizlerin haklı mücadelesini sendikamız olarak duyuracağız. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Daha iki gün önce Çalışma Bakanı İLO toplantısında keyfi çıkışlarının, iş cinayetlerinin olmadığını dile getirmişken bugün Aliağa Belediyesinde Genel- İş üyesi işçiler Belediye Başkanının bir sözüyle işsiz bırakılıyor. Birlikte mücadele edecek, birlikte kazanacağız” dedi.

İşten çıkarmalar devam ediyor

Direnişlerinin 33’üncü gününde Aliağa Belediyesi işçilerinin arasına yenileri katılıyor. Mesai bitimine kadar 22 işçinin daha iş akdinin sonlandırıldığı bilgisine ulaşıldı. İşçiler belediye önüne gelerek yeni çıkışları da protesto etti.

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