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28.05.2019
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MHP’li Aliağa Belediyesi’nde işten çıkarmalara karşı direniş büyüyor

MHP’li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın işten çıkardığı 21 işçinin direnişi 10’uncu gününe girdi. BirGün'e konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı, "Mücadele hattını büyüteceğiz" derken işçi Şavur da "İşten çıkarmaların nedeni siyasi" ifadelerini kullandı.

birgun.net birgun.net

AYCAN KARADAĞ

İzmir’in Aliağa İlçesi’nde MHP’li Belediye Başkanı Serkan Acar’ın işten çıkardığı 21 işçinin direnişi 10’uncu gününe girdi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş, Genel-İş 5 Nolu Şube başkanı Ali Haydar Kara ve işçiler işten çıkarmalara tepki gösterdi.

Aliağa’da, MHP’li Belediye Başkanı Serkan Acar’ın önce 6 işçinin, ardından da 15 işçinin iş akitlerini feshederek işten çıkarması tepkilere neden oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilen Serkan Acar, göreve başlar başlamaz 200’e yakın işçinin görev yerlerini değiştirmişti. Ardından da işten çıkarmalar geldi.

İşçiler işten çıkarmalara direnişle karşılık veriyorlar. Aliağa Demokrasi Meydanı’nda çadır kurarak direnişe başlayan işçilerin eylemi 10’uncu gününe girdi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel İş Sendikası İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara ve işçilerden Mehmet Emin Şavur BirGün’e konuştu.

“MÜCADELE HATTINI BÜYÜTECEĞİZ”

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Aliağa Belediyesi’nde yasaların hiçe sayılarak işçi çıkartmaları yapıldığını ifade ederek, “31 Mart yerel seçimlerinden sonra belediyelerde işçi kıyımı devam ediyor. Belediye başkanları, özellikle Aliağa’da ilk dönemde 54 işçinin iş çıkışına imza atmıştı. Yani sabıkalı bir belediye başkanı. Toplu iş sözleşmeli ve sendikalı olan bir iş yerinde yasaları hiçe sayarak işçi kıyımına devam ediliyor. Ayrıca 200’e yakın arkadaşımızın yerleri değiştirerek mobbing ve sürgün uygulanmaktadır. Biz ilk günden beri oturma eylemimizi ve basın açıklamalarımızı sürdürüyoruz. Biz bayrama kadar oturma eylemimizi devam ettireceğiz. Bayramdan sonra DİSK’e bağlı şubelerimiz, emek ve demokrasi güçleri ile bir toplantı yapacağız. Ardından geniş katılımlı bir eylem ya da etkinlik yapacağız. Mücadele hattını büyüteceğiz” diye konuştu.

“DİRENİŞİ ARKADAŞLARIMIZ İÇİN BAŞLATTIK”

Genel İş Sendikası İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara ise,“10 günde Aliağa Belediyesi’nden 21 arkadaşımız işten atıldı. Hiçbir gerekçe olmadan atıldı. İşverenle yaptığımız toplantılarda, bu arkadaşlarımızın çalışmalarıyla ilgili sorunları olmadığını hatta başarılı olduklarına dair bilgi verdiler. Biz burada arkadaşlarımızın tekrar işe dönmeleri için bir direniş başlattık. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

“İŞTEN ÇIKARMA NEDENİ SİYASİ”

İşten çıkartılan çalışanlardan Mehmet Emin Şavur da, “Aliağa Belediyesi, işçi kıyımına devam ediyor. İşten çıkarmaların nedenini siyasi olarak görüyoruz. Baktığınızda CHP’ye üye işçiler olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda etnik kökenlere de dayandığını görüyoruz. Çıkarılan işçilerin yüzde 99’u Erzurum, Tunceli, Mardin gibi iller olduğunu görüyoruz. Gerekçeler de hiçbir şekilde inandırıcı değil. Hatta şu anda alım yapıyor. Nasıl tasarrufa gidiyor anlamış değiliz” ifadelerini kullandı.

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