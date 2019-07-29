MHP’li Aliağa Belediyesi, işçileri açlıkla sınıyor

İşten çıkarılan Aliağa Belediyesi işçileri direnişlerinin 74’üncü gününde Aliağa Belediyesi’ne gelerek kalan maaş ödemelerinin bir an evvel yapılmasını istedi.

Belediye binası içerisinde eylemlerini sürdüren işçiler, Belediye Başkan Yardımcısı Cahit Ayan ile yaptıkları görüşmeden “Kalan maaş ödemeleri için belediye kasasında para yok, olunca gerçekleştireceğiz. Paraya çevrilen izinler için bir ödeme görünmüyor, bordrolara yansıtılan ikramiyeler için ise belediye başkanı ile görüşeceğim” cevabını aldı.

“ALİAĞA BELEDİYESİ’NDE İŞÇİYE, EMEKÇİYE DEĞER VERİLMİYOR”

İşçiler görüşmenin ardından belediye içerisinde yaptıkları açıklamada “Maalesef Aliağa Belediyesinde çalışana değer verilmiyor. Bu belediye için canını dişine takarak, gece gündüz çalışan işçinin emekçinin hiçbir değeri yok. Bizleri yıllardır verdiğimiz değere, emeğe rağmen bir çöp sepeti gibi kapının önüne atan belediye başkanı şimdi de içeride kalan maaşlarımızı, izin paralarımızı ve ikramiyelerimizi ödemeyerek çocuklarımızı ailelerimizi açlıkla sınıyor. Birçok arkadaşımız Çankırı’ya sürüldü, birçok arkadaşımızın görev yerleri değiştirildi. Bizler iki aydır açlık ve yoksullukla cebelleşirken maaş ayı içerisinde almamız gereken maaşlarımız bile hesaplarımıza yatırılmadı. Sekiz buçuk aylık hamile Nurcan arkadaşımız işinden çıkarıldı. Gece saat ikiye kadar çalıştırılan Gökçe arkadaşımız ertesi gün işten çıkarıldığını öğrendi. Engelli kadrosundan işe giren Hüseyin arkadaşımız işten çıkarıldı. Burada insana, çalışana değer yok. Biz asla sessiz kalmayacağız. Aliağa Belediyesinin gerçek sahipleri biziz” dedi.

İşçiler açıklamanın ardından “İş ekmek yoksa, barış da yok” sloganları eşliğinde eylemlerini sürdürdü.