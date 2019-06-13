MHP’li Aliağa Belediyesi’nin işçi kıyımına tepki: “Siyasi tasfiye”

AYCAN KARADAĞ

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilen MHP’li Serkan Acar, göreve başlar başlamaz 200’e yakın işçinin görev yerlerini değiştirdi. Ardından ise önce 6 işçiyi, daha sonra 16 işçiyi işten çıkarttı. Geçtiğimiz günlerde 100 işçinin iş akitlerine son verilirken dün de 10 işçin işten çıkartıldığı öğrenildi.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin Aliağa Belediye Başkan adayı Özcan Durmaz konuya ilişkin BirGün’e konuştu. Aliağa Belediyesi’nde işten çıkarmaların devam ettiğini ifade eden Durmaz, “Bugün de aldığımız bilgilere göre 40 kişiye tebligat verilmiş. Ne kadar kişi çıkaracakları belli değil. İşten çıkartmalarda kendilerine yakın isimler çok az. Burada danışıklı dönüşümlü bir durum var” diye konuştu.

“GÖREVE GELDİKTEN SONRA 104 İŞÇİNİN İŞİNE SON VERMİŞTİ”

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın siyasi kimliğine uygun davrandığını söyleyen Durmaz, “MHP’li Belediye Başkanı Serkan Acar, ırkçı bir yaklaşımla, ayrıştırıcı bir şekilde davranmaktadır. Serkan Acar, 2014 yılında göreve geldikten sonra 104 işçinin işine son vermişti. O zamanda bu işten çıkarmaların siyasi ve etnik kökenden olduğu görünmüştü. Şimdi de aynı şekilde işten çıkarmalar siyasi ve etnik kökenden kaynaklı. Kendilerine yakın isimler de var, sayı olarak az. Burada da hedef şaşırtma olduğunu düşünüyorum. Bu bahsettiğimiz az sayıdaki kişiler tebligatlarını koşa koşa alıp, belediyeden güle oynaya çıktılar. Diğer işçiler ise kan ağlıyor” ifadelerini kullandı.

Özcan Durmaz

“BU BİR YILDIRMA POLİTİKASI”

“Bu bir siyasi tasfiye” diyen Durmaz, şunları ifade etti: “Aliağa Belediyesi’ni boşaltıyorlar. Sadece taşeron işçiler ile değil, kadrolu işçileri tavsfiye ederek bu süreci sürdürüyorlar. Bununla da kalmıyorlar belediye memurlarını da tasfiye sürecinde değerlendiriyorlar. 3 Mayıs’ta çıkan yeni düzenlemede belediyelerin memurlarının başka belediyelere geçici görev imkânı veriyor. Bu düzenlemeye dayanarak birçok belediye memuruna Çankırı’nın küçük 800 nüfuslu bir beldesine geçici görev veriliyor. O küçük beldede 2 tane belediye memuru var. Öyle bir durum. Bu bir yıldırma politikası. Emek düşmanı bir politika.”