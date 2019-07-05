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05.07.2019
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MHP’li belediye başkanı tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti!

Mersin'in Silifke ilçesi Belediye Başkanı Mücahit Aktan’ın silahla başından vurduğu kız kardeşi, iki aydır devam eden yaşam savaşını kaybetti.

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Mersin’in Silifke ilçesi Belediye Başkanı Mücahit Aktan’ın, silahla başından vurduğu kız kardeşi Meryem Aktan, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti. Olayın ardından Başkan Mücahit Aktan, kardeşi Meryem’i vurduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Olay, 8 Mayıs günü gece saatlerinde Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi’nde meydana geldi. 31 Mart seçimlerinde Silifke Belediye Başkanı seçilen Mücahit Aktan’ın kız kardeşi Meryem Aktan, evinde tabanca ile başından vurularak yaralandı.

Çağrılan ambulansla Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Meryem Aktan, yapılan ilk müdahalenin ardından, Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Kız kardeşini silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Belediye Başkanı Mücahit Aktan, ‘silahla yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Meryem Aktan, gece saatlerinde fenalaştı. Yaklaşık iki aydır yaşam savaşı veren Aktan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

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