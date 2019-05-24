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24.05.2019
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MHP’li belediye başkanı uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Konya'da MHP'li Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

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Konya’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu göğsünden yaralanan Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu’nun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, olayın gerçekleştiği Başköy Mahallesi, saldırıya karışan Doğanhisar eski belediye başkanı Abdullah Koç’un da memleketi olması nedeniyle, güvenlik gerekçesiyle ablukaya alındı. Valilik kararıyla mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Daha önce Başköy Belde Belediye Başkanlığı yapan Abdullah Koç, büyükşehir yasasının ardından 2014 yılında MHP’den Doğanhisar Belediye Başkanı seçildi.

Yaklaşık 2 yıl önce partisinde istifa eden ve bağımsız olarak görevini sürdüren Koç, 2018 yılı Kasım ayında İYİ Parti’ye katıldı. Koç, 31 Mart’ta yapılan Mahalli Seçimlerde, yeniden İYİ Parti’den belediye başkanı adayı oldu. Yüzde 40.40 oy alan Koç, seçimleri kaybetti. 

Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorguları sürüyor.

İhsan Öztoklu, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde “Cumhur İttifakı” adayı olarak MHP’den yüzde 52.46 oy oranıyla belediye başkanlığını kazanmıştı.

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