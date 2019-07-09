MHP’li vekiller Özgür Özel’in üzerine yürüdü

TBMM Genel Kurulu’nda, AKP, MHP ve CHP’li milletvekilleri arasında yaşanan ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ tartışması gerginliğe dönüştü, bazı MHP’li milletvekilleri CHP’li Özgür Özel’in üzerine yürüdü.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel Özel, AKP’nin, Meclis’in çalışma takvimiyle ilgili grup önerisi üzerine söz aldı. 24 Haziran seçimleri öncesi AKP’nin verdiği sözleri hatırlatan Özel, bu yasaları çıkarmadan Meclis’in tatile girmemesi gerektiğini söyledi.

Özel’in bir dönem gündemdeki af tartışmalarını yeniden dile getirmesi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin af vaadi ile vatandaşları istismar ettiğini söylemesi üzerine MHP’li vekiller, Özel’in üzerine yürüdü.

Yaşanan tartışmalar sonrası birleşime ara verildi.

“Fikirleri ile yenemediklerini kaba kuvvet ile yenmeye çalışıyorlar”

Konuya ilişkin BirGün’e açıklama yapan Özgür Özel, AKP’li ve MHP’li vekillerin seçimlerden önce vaadettikleri, af yasasını 1 Ekim’e erteleyerek Meclis’in tatile girmesini istediklerini belirtti. Özel, “‘KHK ile istismar ettiğiniz memurlar beklerken, EYT’liler beklerken, tutuklu gazeteciler beklerken nereye gidiyorsunuz?’ diye sordum. MHP’nin seçimlerden önce af yasası vaadi ile tutuklu yakınlarını istismar ettiğini ve oy aldıktan sonra bu vatandaşları unuttuğunu söylediğim için MHP’li vekiller üzerime yürüdü” ifadelerini kullandı.

Özel, “Parlamento konuşulan yerdir, fikirleri ile yenemediklerini kaba kuvvet ile yenmeye çalışıyorlar. Bizi asla yenemeyecekler” dedi.