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27.07.2019
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MHP’lilerden İYİ Parti’lilere dayak: “Ülkücü sadece bizden çıkar”

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MHP’den ayrılıp İYİ Parti ile seçim çalışması yapanlara MHP’liler “Ülkücü müsün sen?” diyerek dayak attı. Sosyal medyada dolaşan dayak videoları tepkilere neden oldu.

MHP’liler tarafından paylaşıldığı belirtilen videoların Esenyurt’ta çekildiği belirtildi.

Videolarda MHP’lilerin İYİ Parti’lilere dayak attığı görülüyor.

Söz konusu videoları MHP’lilerin kendileri paylaşırken, yine videoda kendi yüzlerini de kendilerinin flulaştırması dikkat çekti.

Bir videoda, MHP’lilerin, İYİ Parti’li genci, “Sen nasıl ülkücüsün lan” diyerek dövdüğü görülürken, bir başka video da ise, “Ülkücü MHP’den çıkar, başka partiden ülkücü çıkmaz. Hainlik yaptıktan sonra MHP’ye dönemezsin” diyerek, İYİ Parti’li bir adama dayak atıldığı fark ediliyor.

İYİ Partililer ise, sosyal medya hesaplarından MHP’lilerin sistemli şekilde kendilerine saldırı başlattığına dair yorumlarda bulundu.

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