MHP’nin kazandığı Karaman’da AKP’den sonuca itiraz

Karaman’da, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, MHP’nin adayı Savaş Kalaycı, yüzde 39,57 oy oranıyla kazandı. AKP Karaman Merkez İlçe Başkanlığı’nca 341 sandığın tamamı için itirazda bulunuldu.

AKP ve MHP, 108 bin 505 seçmenin bulunduğu Karaman’da, kendi adaylarıyla seçime katıldı. Seçmenlerin 2002 yılından itibaren tercihini AKP’den yana kullandığı kentte, 2014’teki yerel seçimde AKP yüzde 51,99, MHP de yüzde 27,12 oranında oy aldı.

Pazar günü gerçekleştirilen, 93 bin 339 seçmenin oy kullandığı Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde; 90 bin 701 oy geçerli, 2 bin 638 oy da geçersiz sayıldı.

MHP’nin adayı Savaş Kalaycı, 35 bin 893 oy alarak, yüzde 39,57, AKP’li aday Mahmut Sami Şahin ise yüzde 38,41 oranla 34 bin 842 oy aldı. MHP’li Kalaycı, 1051 oy farkla resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığına seçildi.

AKP Karaman Merkez İlçe Başkanlığı’nca bugün kentte oy kullanılan 341 sandığın tamamı için itirazda bulunulduğu öğrenildi.