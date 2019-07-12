18.3 C
Istanbul
13.07.2019
Anasayfa SAĞLIK Prof. Dr. Duran Canatan: Mikro RNA'ya bakarak kanser olmadan tanısı konulacak

Prof. Dr. Duran Canatan: Mikro RNA’ya bakarak kanser olmadan tanısı konulacak

birgun.net birgun.net

Antalya Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Duran Canatan, mikro RNA’ya bakarak kişilerin kansere yakalanma riskini ortaya koyacaklarını belirterek, “Kanser olmadan tanısı konacak, kişi ona göre testlerini yaptıracak ve takibi yapılacak” dedi.

Aynı zamanda Pediatrik Hematoloji Genetik Uzmanı olan Prof. Dr. Duran Canatan, merkezlerinde düzenlediği toplantıda, kanserin dünyada en önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve giderek arttığını söyledi.

Kanserin 2020’de tüm hastalıkların önüne geçeceğini vurgulayan Canatan, bu hastalığın önlenmesi için birçok çalışma yapıldığını dile getirdi.

Güncel kullanılan tümör belirteçleri çok yanlış sonuçlar verdiği için bu konuda dünyada da yeterince çalışma olmadığını kaydeden Canatan, bu nedenle mikro RNA’ları seçtiklerini belirterek, “İlk defa 30 ay önce ‘Kanserin Erken Tanısında Mikro RNA Kitleri’ projesine başladık. Meme, akciğer, kolon, prostat, mesane, mide, pankreas ve karaciğer kanserleri üzerinde çalıştık. Kanser türlerinde en önemli 32 mikro RNA seçilerek, 8 kanser türünü 142 hasta örneğinde ve 220 sağlıklı kontrol örneğiyle karşılaştırarak, 23 bin 750 test örneği çalıştık” diye konuştu.

‘KİŞİLER HASTA OLMADAN KANSERE YATKINLIĞI VAR MI YOK MU ORTAYA ÇIKACAK’

Çalışılan mikro RNA’ların 23’ünün çok anlamlı bulunduğunu kaydeden Canatan, her bir kanser türü için ayrı ayrı çalışma yapılarak, kit haline getireceklerini söyledi.

Prof. Dr. Duran Canatan

Canatan, “Bu hem erken tanı için hem de kişinin risk analizi için çok önemli. Kişi etrafında kanserli hastalar olduğunda daha telaşlanıyor. ‘Bende var mı, yok mu’ diyor. Biz mikro RNA’ya bakarak kişilerin kansere yakalanma riskini ortaya koyacağız. Kanser olmadan tanısı konacak, kişi ona göre testlerini yaptıracak ve takibi yapılacak. Projenin ilk aşamasını tamamladık. Projenin ikinci aşamasında ise Türkiye’de ve dünyada kanser merkezleriyle görüşerek, bu kitlerin kullanılmasını sağlayacağız. Bu çalışma sayesinde kişiler hasta olmadan kansere yatkınlığı var mı yok mu ortaya çıkacak. Kanserde erken tanı çok önemli, korunma temel felsefe olduğu için hastalığın erken tanısında kullanılacak bu kitler. Bu çalışmayla kişilerin risk analizini de yapmış olacağız” dedi.

8 kanser çeşidi üzerine yaptıkları çalışmanın ayrı ayrı patentini almak için başvuruda bulunacaklarına değinen Canatan, çalışmayı kit haline getirdikten sonra yurt dışına da ihraç edeceklerini söyledi.

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,308AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Siyaseti genişletmek ve derinleştirmek!

TARIK ŞENGÜL -
AKP’nin üç alanda yarattığı hoşnutsuzlukların 31 Mart yenilgisinin taşlarını döşediğini söyledim. Otoriterlik,...
Devamını Oku

IŞİD’ciler konuşuyor

ERK ACARER -
Petrol kuyularının bulunduğu Suriye, Derik yolunda sade bir yaklaşım: “Ortadoğu’nun karışması ya...
Devamını Oku

Japonya ve kadın üniversiteleri

birgun.net -
Batı’nın; gelişmişliğin, modernitenin karşılığı olarak kullanılması, Batılı olanın iyiye, güzele tekabül ettiği...
Devamını Oku

Türkiye, U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda ilk madalyasını kazandı

birgun.net -
U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üç adım atlama branşında mücadele eden Türk...
Devamını Oku

Roger Federer, Wimbledon’da finale yükseldi

birgun.net -
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Rafael Nadal'ı 3-1 yenen Roger Federer finale yükseldi.
Devamını Oku

Yol kesip, tehdit eden taksici kamerada

birgun.net -
Bağcılar'da taksi şoförü kendisine yol vermediği gerekçesiyle bir sürücünün yolunu kesti. Taksici...
Devamını Oku

ABD Savunma Bakanı Vekili Esper’den açıklama: F-35 konusundaki duruşumuz değişmedi

birgun.net -
ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, Rus yapımı S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının başlamasının...
Devamını Oku

Gül, yeni parti ve S-400 sorularını yanıtsız bıraktı

birgun.net -
11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendi ismini taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katılmak için...
Devamını Oku

Amasra’da hortum

birgun.net -
Bartın'ın Amasra ilçesinde, denizde meydana gelen hortum, endişe yarattı. Hortum karaya ulaşmadan...
Devamını Oku

İBB önünde fayton eylemi: Faytonlar, atlar için kölelik demektir

birgun.net -
Hayvan Hakları Savunucuları Saraçhane’deki İstanbul Büşükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde Adalar’daki atlı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi