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14.06.2019
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Milan efsane futbolcusu Maldini’yi teknik direktörlüğe getirdi

birgun.net birgun.net

Seria A ekiplerinden Milan, kulübün efsane isimlerinden Paolo Maldini’yi takımın başına getirdiklerini açıkladı. 

İtalya ekibi Milan, Teknik Direktör Gennaro Gattuso ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik patronunu buldu. Kulüpte ‘Strateji Geliştirme Direktörü’ olarak görev yapan ve Milan ile İtalya’nın efsane isimleri arasına giren Paolo Maldini, takımın yeni teknik direktörü oldu. Milan’ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, teknik direktörlüğe Paolo Maldini’nin, futbol direktörlüğüne ise Zvonimir Boban’ın getirildiği ifade edildi. 

Milan Ceo’su Ivan Gazidis, kulüp sitesine yaptığı açıklamada, Maldini ile anlaştıklarını için mutlu olduklarını belirterek, Milan’ın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve başarının yolunu bildiğini vurguladı. 

Maldini, Milan formasını 25 yıl terletmiş ve takımın kaptanlığını yaparak birçok başarıda önemli rol oynamıştı. İtalyan teknik adam, futbolculuk kariyeri boyunca Milan’dan başka takımda forma giymedi. Toplamda 901 müsabakaya çıkan 50 yaşındaki efsane, rakip fileleri 33 kez havalandırırken, 21 de asist yaptı. 

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