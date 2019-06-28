Milan’a Avrupa’dan men cezası

CAS, Milan’ın UEFA’nın vermiş olduğu Avrupa Kupaları’ndan men cezasına yaptığı itiraz başvurusunu geri çevirdi.

İtalyan devi Milan, 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edemeyecek.

Milan Kulübü daha önceden UEFA tarafından FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları’ndan men cezasına çarptırılmış ve bu karar sonrası CAS’a başvurmuştu.

CAS’tan yapılan açıklamada ise Milan’ın 2015-16, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarını içeren izleme periyotlarında FFP yükümlülüklerini yerine getirmediği ve kulübün yaptığı başvurunun geri çevrildiği duyuruldu.

Milan yerine Torino

Bu karar sonrasında Serie A’da Milan’ın yerine sezonu 7. sırada tamamlayan Torino UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazandı.

Roma ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılabilecek.