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21.07.2019
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Milas Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

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Nevzat Çağlar Tüfekçi

Milas Belediyesi ile yetkili memur sendikası ‘Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm-Bel-Sen)’ arasında bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılarak, toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Milas Belediyesi bünyesinde çalışan 110 memuru kapsayan ve 01 Nisan 2019 -31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacak olan Toplu İş sözleşmesi imza töreninde, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çöllüoğlu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tuncay Topuz, Mali Hizmetler Müdürü Tuncay Karaca, Tüm-Bel-Sen Şube Başkanı Turgay Aslan, TİS ve Hukuk Sekreteri Mustafa Başar Duruş, Şube Mali Sekreteri Gül Tan, Şube İdari Sekreteri Elif Keskin, Şube Sekreteri Burcu Akın, Şube Örgütlenme Sekreteri Gökhan Salih Ayaz ve İşyeri Baş Temsilcisi Zeynep Avcılar hazır bulundu.

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Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu belirterek, “Çalışanlarımızın mutluluğu için biz imkânlarımız çerçevesinde gerekli desteği her zaman veriyoruz. Sendikamız ile sağduyu, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde görüşmelerimizi tamamladık. Toplu sözleşme sürecinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sözleşmenin tüm memur arkadaşlarımıza, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Tüm-Bel-Sen Şube Başkanı Turgay Aslan da, Başkan Tokat ve ekibine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti ve sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Tüm-Bel-Sen Şube Başkanı Turgay Aslan tarafından imzalandı.

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