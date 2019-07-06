Milas Emekli-Sen: “İnsanca ve onurlu bir yaşam istiyoruz”

Nevzat Çağlar Tüfekçi

Tüm Emekli-Sen Milas Temsilcisi Mustafa Ali Demirci, tüm emekli maaşlarının gerçek enflasyon rakamlarına göre belirlenmesini istedi: “İnsanca ve onurlu bir yaşam istiyoruz,” dedi.

Tüm Emekli-Sen Milas Temsilciliği tarafından yapılan açıklamayı okuyan Demirci, “Emekliler isyan ediyor! Artık yeter! Yoksulluğa ve sefalete teslim olmayacağız! Ne işe yaradığı bilinmeyen yüzlerce danışmana Devlet Hazinesinden on binlerce lira maaş ödenirken, ödediğimiz her kuruş vergi ve sigorta priminin sahte enflasyon oranları ile biz emeklilere yoksulluk ücreti olarak geri dönmesine itiraz ediyoruz,” diye konuştu.

Emeklilerin hakları güvence altına alınsın

Demirci isteklerini ise şöyle dile getirdi:

“İnsanca ve onurlu bir yaşam için, tüm emekli maaşlarının gerçek enflasyon oranına göre ve açlık-yoksulluk sınırı rakamları da dikkate alınarak, sendikamız ile hükümet arasında yapılacak toplu sözleşme yoluyla belirlenmesini istiyoruz.

Anayasanın “Sendika kurma hakkı” ile ilgili 51. maddesinde yer alan “Çalışanlar ve işverenler” ibaresine “Emekliler” ibaresinin de eklenerek, emeklilerin sendika kurma ve toplu sözleşme hakkının Anayasal güvence altına alınmasını talep ediyoruz.

İşçi, Memur ve Bağ-Kur emekli aylıkları arasındaki eşitsizliğin giderilmesini, tüm emeklilere yılda 4 kez birer maaş tutarında ikramiye verilmesini, sağlık hizmetlerinde uygulanan tüm kesintilerin kaldırılmasını ve toplu taşıma araçlarında ülkenin her yerinde emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlanmasını istiyoruz,”.

SADAKA DEĞİL, TOPLU SÖZLEŞME!

Demirci sözlerini şöyle son verdi:

“13 milyon emekli, Tüm Emekli-Sen’de örgütlü olursak, sorumlusu olmadığımız ekonomik krizin faturasını bizlere kesemezler. Bizleri her geçen gün daha da yoksullaştıran bu gidişi tersine çevirebiliriz. Biz emekliler Tüm Emekli-Sen’de birleşip, örgütlü büyük bir güce dönüşürsek, emekli sendikaları statü yasasını çıkartıp, iktidarları toplu sözleşme masasına oturtup, gerçek enflasyon üzerinden ve milli gelirden de pay aldığımız toplu sözleşmelere imza atmak zorunda bırakırız,”.