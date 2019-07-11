Milas’ta orman yangını

Muğla’nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde söndürme soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Muğla’da dün de Dalaman’da orman yangını çıkmış, söndürme çalışmaları 17 saat sürmüştü. Yangın 350 hektarlık alanda etkili olmuştu.

Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi’nde ise kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, saat 09.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kıyıkışlacık Mahallesi’nde tehlike yaratmaması için yerleşim yeri yakınında ayrıca ekipler konuşlandırıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Yangın bölgesinde söndürme soğutma çalışmaları sürüyor.