Millet İttifakı adayı Zeydan Karalar: Bahar rüzgârı esecek

31 Mart yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için yarışan Millet İttifakı adayı Zeydan Karalar, BirGün’ün sorularını yanıtladı. Adana’nın Türkiye’nin “gözde kenti” olması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Karalar, “Siyasette hesabı iyi yaparım ve yanıldığım pek görülmemiştir. 1 Nisan sabahı Adana’da bahar rüzgârı esecek” diye konuştu.



• Adana seçmeni Seyhan Belediye Başkanlığınız nedeniyle sizi yakından tanıyor fakat kendinizi BirGün okurları için bir kez daha tanıtır mısınız? Kimdir Zeydan Karalar?



Gençlik Kolları dahil 44 yıldır siyasetin içindeyim ve CHP saflarındayım. Partinin birçok kademesinde görev aldım. Kolay kolay söz vermem, verdiğimde ise mutlaka yaparım. Bu nedenle halkımız ‘Zeydan söz veriyorsa yapar’ diyor. Siyasette hesabı iyi yaparım ve yanıldığım pek görülmemiştir. Eli sıkı devletin olanaklarını koruyan kollayan ve en önemlisi tüm hizmetlerini halkı için halktan yana gerçekleştiren biriyim. İşte bu nedenle de halkımızın gönlüne girdiğimi düşünüyorum. 1 Nisan sabahı Adana’da bahar rüzgârları esecek.



• Adana’nın sizin açınızdan çözülmesi gereken öncelikli problemleri nelerdir?



Adana geçmişte Türkiye’nin gözbebeği kentlerden birisiydi. Özellikle son 20 yılda ekonomik ve sosyal yönden hep gerileyen bir kent oldu. İşsizlikte ve hava kirliliğinde Türkiye birincisi konumundayız. Kent içi ulaşımda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bizim için öncelikle bu sorunlara birer neşter vurarak Adana’yı yeniden mutlu insanların yaşadığı bir kent haline getirmek istiyoruz. Dünyanın en önemli tarihi zenginliklerine sahip kentimiz turizmden payını alamamakta ve kendini tanıtamamaktadır. Açıkçası Adana ulaşımından işsizliğine, kent mimarisinden gelişimine kadar birçok konuda sorunlarla boğuşuyor. Tarımda üretici kan ağlıyor. Önceliğimiz ulaşımı çözmek için hamleler ve ekonomiye katkı sunması açısından kooperatifler yoluyla üreticimizin ürünlerini pazarlamasına yardımcı olarak Adana ekonomisini canlandırmaktır.



İlginizi çekebilir: Emek güçlerinden katılımcı yerel yönetim talebi

‘ÖĞRENCİLERE İNDİRİM’



• Adana’da üniversite gençleri önemli bir yer tutuyor. Gençler için projeleriniz nelerdir?



Üniversiteler toplumun aydınlanmasının önünde birer ışıktır. Buralarda eğitim gören gençlerimiz başta ulaşım sorunuyla boğuşuyor. Gençlerimizin üniversitelerine ulaşmak için kullandıkları toplu taşıma araçlarıyla ilgili ücretlerde belli bir indirim düşünüyoruz ve onların daha rahat ulaşımını sağlamak için üniversite güzergâhına metro götürmek ana hedeflerimizden birisi. Ayrıca kent içerisinde yapacağımız kültürel ve bilimsel birçok etkinlikle gençlerimizin Adanalı yurttaşlarımızla iç içe olmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımız olacak.



• Adana’da kent genelinde trafik sorunundan yakınılıyor. Bunu nasıl çözeceksiniz?



Öncelikle Adana’nın kanayan yarası haline gelen metro sorununu çözmemiz gerekiyor. Metronun yeni istasyonları daha işlevsel hale gelmesiyle kent için trafiğinde büyük oranda bir rahatlama olacağını düşünüyoruz. Ayrıca trafik akışını sağlayacak kent içinde belli noktalar belirledik ve buradaki yol genişletme çalışmaları ve kazandırılacak yeni çevre yollarıyla bu sorunu birkaç yıl içerisinde köklü çözüme kavuşturacağız.



‘KOOPERATİFÇİLİK YÖNTEMİ’



• İstihdama yönelik ne gibi düşünceleriniz var? Sizin de dediğiniz gibi işsizlikte Adana bir numara.



Yerel yönetimler olarak direk işçi alımı gibi istihdama yönelik yanlış çözüm yollarına gitmeyeceğiz. Biz bu kentin yeniden ekonomisini canlandırmak durumundayız. Kooperatifçilik yöntemiyle öncelikle üreticimizin tarlasında, bahçesinde yetiştirdiği ürünlerinin pazarlanmasının önünü açacağız. Böylece belli bir istihdam sağlayacağız. Ayrıca değişik meslek edinme kurslarıyla halkımızın çalışma hayatına katılmasını sağlamak istiyoruz. Biz işveren değil, iş olanakları oluşturan bir belediyecilik düşünüyoruz.



• İçme suyu konusuna neler yapacaksınız? Pahalı su sorunu olduğu ifade ediliyor.



Adana, Türkiye’de en pahalı içme suyunu kullanan kentlerden birisi. Biz büyükşehir belediyesini yönetmeye başladığımızda ilk 6 ayda kademeli olarak suyu yüzde 30 ucuzlatarak halkımızın ekonomisine az da olsa katkı sunacağız. ASKİ’nin yatırımlarını artırarak devam edeceğiz. Merkezde pek yaşanmasa da ilçelerimizde içme suyu olmayan tek bir yer bırakmayacağız.



İlginizi çekebilir: Alper Taş: Kentsel dönüşüm, orada yaşayan insanların sürülmesi operasyonuna dönüştü

Umudu soldurmayacağıZ



• Seçmene ne gibi bir mesajınız var? Bu projelerinizle birlikte tekrar dile getirmek gerekirse size ne için oy vermeliler?



Ben halkımıza güveniyorum. Aylardır sahalardayım ve halkımız ‘Bir umudum var, umudun adı Zeydan Karalar’ diyor. Halk umutla bizim büyükşehir belediyesinde göreve başlayacağımız günü bekliyor. Ben hiçbir zaman halkımdan kopmadım ve kopmayacağım. Yurttaşlar bunun farkında ve ben de onları mahcup etmemek için BirGün gazetesi aracılığıyla söz veriyorum. Adana, geri kalmışlıkta değil hizmetler ve mutlu insanların yaşadığı bir kent olarak yeniden Türkiye’nin gözdesi olacak. Biz halk için geliyoruz, halk bizi istiyor.