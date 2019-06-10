23 C
Istanbul
10.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Millet İttifakı ucuzlattı, Cumhur İttifakı zam yaptı

Millet İttifakı ucuzlattı, Cumhur İttifakı zam yaptı

birgun.net birgun.net

Yerel seçimlerin ardından iki ittifakın kazandığı illerde su, ulaşım gibi belediye hizmetlerindeki fark dikkat çekti.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk, yerel seçimlerden sonra Cumhur İttifakı’nın kazandığı iller ile Millet İttifakı’nın kazandığı illerdeki zamlar ve indirimleri derledi.

MİLLET İTTİFAKI’NIN YAPTIĞI İNDİRİMLER

İstanbul: CHP’li Ekrem İmamoğlu, mazbatası alınana kadar görev yaptığı 18 günde suya yüzde 40 indirim yaptı. Ulaşımda da, aylık 85 lira olan öğrenci AKBİL’ini 50 liraya düşürdü. 0-4 yaş arası çocuklu anneler ve 0-12 yaş arası çocuklar için ücretsiz yolculuk hakkı, dini-milli-resmi bayramlarda ise toplu taşımanın ücretsiz olmasını sağladı.

Ankara: CHP’li Başkan Mansur Yavaş, Başkentliler’i sevindiren bir dizi çalışmaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi, eski Başkan Melih Gökçek döneminde getirilen ve halkın büyük tepkini çeken “asfalt vergisi”ni kaldırdı. Öğrenci evlerinde suya indirim yapılması kararlaştırıldı. Caddeleri süsleyecek çiçekler yurtdışı yerine Anadolu’dan alınacak.

Mersin: CHP’li Vahap Seçer’in kazandığı Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma yüzde 25 indirim yaptı.

Adana: CHP’li Zeydan Karalar, milli bayramlarda ulaşımı ücretsiz yaptı. Suya, kademeli olarak yüzde 30’a varan oranda indirim konusunda teklif hazırlandı.

Antalya: CHP’li Muhittin Böcek’in kazandığı Büyükşehir Belediyesi, dini bayramların yanısıra milli bayramlarda ulaşımı ücretsiz yaptı.

İzmir: CHP’li Tunç Soyer, 01 Temmuz 2019’dan itibaren evlerde kullanılan suya indirim yapılacağını açıkladı.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN YAPTIĞI ZAMLAR

Samsun: AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, suya ve sayaç okuma bedeline fahiş zam yapma kararı aldı. Suya yüzde 25, sayaç okuma bedeline ise yüzde 150 oranında zam yapıldı.

Bursa: AKP’li Alinur Aktaş’ın kazandığı Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımaya zam kararı aldı. Zamla birlikte Bursa’daki öğrenci abonman ücreti 90 liradan 100 liraya yükseldi.

Manisa: MHP’li Cengiz Ergün’ün kazandığı Büyükşehir Belediyesi, suya, yüzde 70 oranında zam yaptı. Başkan Ergün zamları, “Vermeden almak sadece Allah’a mahsustur” sözleriyle değerlendirdi.

Kahramanmaraş: AKP’li Hayrettin Güngör’ün başkanlığını kazandığı Büyükşehir Belediyesi’nde, suya yüzde 20 zam kararı alındı. Şubat ayında Kahramanmaraş’ta 1 metre küp suyun iş yerlerinde birim fiyatı 3 lira 94 kuruştu, Nisan ayında bu fiyat 4 lira 74 kuruş oldu. Konutlarda şubatta 1.75 idi, Nisan’da 2.11 oldu.

Malatya: AKP’li Selahattin Gürkan’ın kazandığı Büyükşehir Belediyesi’nin suya yüzde 40-70 ile arası zam yapma yönünde teklifinin ilgili komisyonda beklediği bildirildi. AKP’li başkanların yaptığı zamlar tepki çekti…

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,572AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

ABD’deki kızamık salgını büyüyor

birgun.net -
ABD'de yıl başından bu yana devam eden kızamık salgınının görüldüğü eyalet sayısı...
Devamını Oku

Pasifik’e düşen F-35’le ilgili ‘vertigo’ şüphesi

birgun.net -
Japonya Savunma Bakanı Takeşi Ivaya, nisan ayında Pasifik Okyanusu'nda eğitim uçuşu sırasında...
Devamını Oku

Gericilerin hedef göstermesiyle yasaklanan festivalle ilgili Valilik’ten açıklama

birgun.net -
Van Valiliği, 2019 yılında yapılması planlanan "Gezgin Fest Van Gençlik Festivali" organizasyonuna izin...
Devamını Oku

Yunanistan erken seçime gidiyor

birgun.net -
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, parlamentonun feshedilerek erken seçilme gidilmesi talebini Cumhurbaşkanı'na iletti. 
Devamını Oku

İmamoğlu: Bu kardeşiniz pazarları geziyor. Onlar pazarlara gidemezler, fiyatlarla yüzleşemezler

birgun.net -
31 Mart seçimlerinin ardından YSK'nın seçim tekrarı kararı ile mazbatası elinden alınan...
Devamını Oku

Galatasaray’da kombine yenileme dönemi yarın başlıyor

birgun.net -
Galatasaray Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda yapacağı maçlar için kombine kartların yenilenme dönemi...
Devamını Oku

“Trans Misafir* Hanesi” projesi, farkındalığı artırmak için ilk adımını atıyor

birgun.net -
Trans kadınların ve erkeklerin hayatlarına dair fotoğrafların, hikâyelerin ve anıların sergileneceği “Trans...
Devamını Oku

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Akit TV’ye suç duyurusu

birgun.net -
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, "Akit TV'de, TSK'da görev yapan generaller için söylenen...
Devamını Oku

Antalya Gazipaşa’da Suriyelilere plaj yasağı Meclis’ten geçti

birgun.net -
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, belediye meclisinde alınan kararla Suriyelilerin Gazipaşa’daki plajlara girişi yasaklandı....
Devamını Oku

Belözoğlu’na fırça uzatan Belçikalı konuştu: Bu mizahtır, ona hakaret etmedim

birgun.net -
İzlanda'da Emre Belözoğlu'nun gazetecilere konuştuğu esnada fırça uzatarak büyük bir gerilime neden olan Corentin Siamang,...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi