Milletin malının üzerine oturdular!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye iştiraklerinde genel kurul yaparak yönetimleri değiştirmek istediklerini, ancak AKP döneminden kalan kadroların buna direndiğini söyledi. Belediye toplam bütçesinin yüzde 60’ını bu şirketler yönetiyor.

İmamoğlu, beraberindeki ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti. İmamoğlu daha sonra da CHP’li İstanbul ilçe belediye başkanları ve CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla makamında görüşme yaptı.

Kılıçdaroğlu’na ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, belediye iştiraklerinin yönetimlerinin kendi ekibine devredilmemesi hakkında konuştu. “Belediyemizde açıkçası el freni gibi bir süreç yaşanıyor. Kurumlarla ilgili geçiş süreçlerinde yaptığımız taleplerin geri dönüşü gecikiyor” diyen İBB Başkanı, “Bütçenin üçte ikisi neredeyse şirketlerin üzerinde ve şirketlerle ilgili şu anda anlaşılmaz bir direnç yaşanıyor. Örnek vereyim, ‘Biz istifa ettik’ diye helallik isteyen genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları, toplam 10 kişi şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’vnin en önemli 10 iştirakinin yönetim kurulu başkanı. Bu nasıl istifa?” ifadelerini kullandı.

MAAŞI HAK ETMİYORLAR

İştiraklere olağanüstü genel kurul yapmaları için noter aracılığı ile tebliğ yaptıklarını ifade eden Ekrem İmamoğlu, buna karşılık cevap için maksimum sürelerin kullanıldığını, ağustos sonuna tarihler verildiğini söyledi. İmamoğlu, “Dolayısıyla ben o 10 şahsa ve diğerlerine diyorum ki, bakın milletin malının üstüne oturdunuz. 6 aydır, 31 Mart’ta seçim oldu bakın, bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşları alıyorlar. Çıkartırız onun da bedellerini. Hakları olmayan maaşları aldıkları gibi ne şekilde yönettiklerine dair bilgi sahibi değiliz” diye devam etti.

İBB Başkanı İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bir an önce görevlerinden istifa etmelerini, bizim ona göre genel kurulları yapmamızı, 5 yılın başlangıç gününden itibaren bizim irademizin o yönetimlere yansımasını istiyoruz. Bu görülür bir şey değil. Söylüyorum, bunu söylemeye de devam edeceğim. Yarınlarda tek tek anlatacağım. Lütfen milletin, millete ait paraların, malın üzerine oturmuş gibi davranmayın. Ne bir siyasi partiye ait, ne bir kişiye ait, ne bir gruba ait… Millete ait şirketlerden, iştiraklerden bahsediyoruz. Bir an önce gereğini yapmalarını buradan duyuruyorum. Biz de takip ediyoruz, yasal süreçleri her şeyi takip ediyoruz. Sonralarında kendilerini pişman olacakları, yüzlerinin kızaracakları, başlarını öne eğecekleri duruma düşürmesinler.”

BÜTÇENİN YÜZDE 60’I

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılı konsolide bütçesi 58 milyar 801 milyon lira. Bunun 23 milyar 800 milyon lirası İBB’ye ait, geri kalan 35 milyar 1 milyon lirasını ise iştirakler ve belediyeye bağlı kuruluşlardan olan İETT ve İSKİ yönetiyor. Diğer bir ifadeyle belediyeye bağlı kuruluşlar ve iştirak şirketleri, toplam belediye bütçesinin yüzde 60’ını kontrol ediyor.