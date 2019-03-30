Milletvekilleri seçim güvenliği için emniyete dilekçe verdi

CHP Ankara Milletvekilleri Gamze Taşcıer ve Murat Emir ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş Ankara Emniyet Müdürlüğüne bir dilekçe vererek, seçimlerin güven ve huzur içerisinde geçmesi için önerilerini iletti.

Milletvekilleri yaptıkları açıklamada, “Seçim güvenliği çok boyutlu bir iştir. Sadece sandık başında önlem almak ya da oyların doğru girilmesi ile sınırlı değildir. Bunlarla birlikte, seçim esnasında, seçim sonrasında, oylar taşınıyorken güvenliğin alınması da işin bir parçasıdır. Bu nedenle kolluk güçlerine özel bir görev düşmektedir. Bir ülkede seçim güvenliğinin olması, demokrasinin gelişmişliği ile ilgilidir. Eğer bir ülkede yapılan seçimin sonucundan kaygı duyuluyorsa orada bir sorun var demektir. Tüm seçmenlerimize şunu net olarak söyleyebiliriz ki, bizim üzerimize düşen tüm çalışmalar, hazırlıklar ve önlemler yerine getirilmiştir. Bizim haricimizde yapılacaklar için ise gerekli önlemlerin alınması amacıyla başvurular yapılmıştır. Sonuçlar kesinleşinceye kadar aynı hassasiyetle davranmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandılar.

CHP Ankara Milletvekilleri Gamze Taşcıer ve Murat Emir ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş Ankara Emniyet Müdürlüğüne dilekçe vererek şunları söyledi; “30 Mart 2019 tarihinde üç Ankara Milletvekili olarak, yarın yapılacak seçimlerin demokratik ortamda ve huzurlu bir şekilde gerçekleşmesi için önerilerimizi Ankara Emniyet Müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirdik. Görevli ve ilgilileri, sorumlu ve dikkatli davranmaya davet ettik. Amacımız Ankara seçmeninin iradesinin güvenli bir ortamda tecelli etmesine yol açmaktır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.”