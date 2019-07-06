Milletvekillerinden Kavaklık’ta direnen ODTÜ’lülere ziyaret

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’de yapılmak istenen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna karşı direniş 15 Mayıs’tan beri devam ediyor. Arazinin, üniversitenin söz hakkı olmayacak şekilde devredilmesi, kampüs ekosisteminin zarar görebileceği ve yurdun gerici yapılanmaları güçlendirebileceği endişeleri nedeniyle öğrenciler inşaat alanına kurdukları çadırlarla elli iki gündür direniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, HDP Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Murat Çepni, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Ankara İl Yöneticileri Kavaklıkta direnen öğrencileri dün akşam ziyaret etti.

Gece gündüz nöbet tutan öğrenciler yurt yapılırsa 2081 ağacın kesileceğini aktardı. “KYK’nin değil ODTÜ’nün kendisinin yurt yapmasını istiyoruz. ODTÜ yapacaksa da buraya değil başka bölgeye, ağaç olmayan otopark gibi yerlere yurt yapmalı,” diyen öğrenciler orman içindeki barakaların şantiyede kalacak mühendisler için yapıldığını söyledi.

Rektörün akademik unvanı geri alınsın

Öte yandan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ODTÜ rektörü Verşan Kök hakkında soruşturma açılması için YÖK’e başvurdu. Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan Kök’ün akademik unvanını hak etmediğini söyledi.

Rektörün bilim insanı olarak yapması gerekenin doğayı ve ODTÜ’nün doğal yapısını korumak ve genişletmek olduğunu söyleyen Candan, “ Verşan Kök hukuksuzluğa sığınarak, orman kanunlarına başvurmaktadır. Buna asla müsaade etmeyeceğimiz gibi, sorumlularını yargı önüne çıkartana kadarda sürecin peşini bırakmayacağız. ODTÜ rektörünün akademik unvanının alınması gerekiyor,” ifadelerini kullandı.