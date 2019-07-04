Milletvekillerine telefon kıyağı

Asgari ücretin yaklaşık 11 katına denk gelen 22 bin 200 TL aylık alan milletvekillerine GSM operatörlerinden “tarife kıyağı” geldi.

Piyasa fiyatı yaklaşık 12 bin TL olan cep telefonları 9 bin TL’den “milletvekillerine özel” satışa çıkarken yüzlerce liralık konuşma ve internet paketleri ise 44 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıma sunuldu.

TBMM İdare Amiri Halil Özcan imzasıyla milletvekillerine gönderilen yazıda, 2019-2021 dönemi için GSM ses ve SMS ihalesinin yapıldığı, ses ihalesinde en iyi teklifi Türk Telekom Mobil’in verdiği, SMS’te ise Turkcell’in ilk sırada yer aldığı bildirildi. Bu kapsamda yeni tarifelerin ve cihaz kampanyalarının başlatıldığını duyuran Özcan, 5 Temmuz’a kadar milletvekillerinin kampanyadan yararlanabileceğini duyurdu. Özcan, kampanyaların detaylarını da milletvekilleri ile paylaştı.

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TBMM İdare Amiri Özcan’ın gönderdiği kampanyalar ise milletvekillerine yönelik ayrıcalıklı uygulamaları gözler önüne serdi. Piyasada yüzlerce TL ile ifade edilen konuşma, internet ve SMS paketleri, sadece 45 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıma açıldı. 8 bin dakika konuşma, 20 GB internet ve bin SMS paketi, “milletvekillerine özel” olarak Türk Telekom’da 44,95 TL, Turkcell’de 57,20 TL ve Vodafone’da ise 60 TL olarak belirlendi. Türk Telekom’un milletvekillerine yönelik ‘kıyağı’ bununla da sınırlı kalmadı.

Piyasa fiyatı 11 bin 200 TL Iphone XS 256 GB, 9 bin TL’ye satışa sunuldu. 12 bin TL değerindeki Iphone XS MAX 256 GB model telefonun fiyatı ise 9 bin 500 TL olarak belirlendi. 6 bin 500 TL’ye üretici firma tarafından satılan Samsung Galaxy S10 128 GB ise 5 bin 250 TL’den milletvekilleri tarafından satın alınmayı bekliyor.