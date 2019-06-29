Milli Eğitim Bakanlığı’ndan imam hatip itirafı: İktidarın dayatması devamsızlık getirdi

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği, “Eğitimin Niteliğini Geliştirme Çalıştayı”nın sonuç raporu, imam hatip okullarındaki vahim tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm teşviklerine karşın öğrenci bulmakta zorlanan imam hatiplerdeki mevcut öğrenciler arasında da devamsızlığının ve okul terkinin fazla olduğu belirtildi. Bunu önlemek için “Yerleştirmeler öğrenci ve velilerin isteği doğrultusunda yapılmalı” önerisinde bulunuldu.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği “Eğitimin Niteliğini Geliştirme Çalıştayı”nda, aralarında mesleki ve teknik eğitim ile din öğretiminin de olduğu 12 başlık için komisyon oluşturdu. İl milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerden oluşan komisyonlar, öğrencilerin ve velilerin görüşlerini de alarak bir sonuç raporu hazırladı.

TALEP DOĞRULTUSUNDA YAPILMALI

Din Öğretimi Komisyonu’nun bu kapsamda hazırladığı sonuç raporunda, din öğretimi yapan okulların akademik başarısı ve devam-devamsızlık oranı ile eğitim kalitesi ele alındı. Raporda, imam hatip okullarında devamsızlık oranının yüksek olduğu ve okulu terk eden öğrenci sayısının fazla olduğu belirtildi. Devamsızlığın azaltılması için sunulan çözüm önerisi ise öğrencilerin, velilerin ve eğitim sendikalarının MEB’in imam hatip dayatmasına karşı tepkisinin haklılığını ortaya koydu. Komisyon, devamsızlığın ve okul terkinin, yerel yerleştirmelerin öğrenci ve velilerin istekleri doğrultusunda yapılarak çözülebileceği rapora kaydetti.

AKADEMİK BAŞARI DÜŞÜK

Tekirdağ’da düzenlenen komisyonda, ildeki imam hatip okullarının merkezi sınavlarda hedeflenen yerde olmadığı da ifade edildi. Ders seçimine yönelik rehberlik çalışmalarının verimli olmadığı belirtilerek rehber öğretmen sayısının yetersiz olmasından yakınıldı.

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MEB’İN RAPORUNA YANSIDI

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 2018 yılına ilişkin hazırladığı faaliyet raporunda da imam hatiplerdeki devamsızlık oranının yüksekliğine dikkat çekildi. Bakanlığın raporuna göre, Anadolu imam hatip liselerinde 20 gün ve üzeri devamsız öğrencilerin oranı yüzde 32’ye yükseldi.