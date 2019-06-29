22.9 C
Istanbul
29.06.2019
Anasayfa EĞİTİM Milli Eğitim Bakanlığı'ndan imam hatip itirafı: İktidarın dayatması devamsızlık getirdi

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan imam hatip itirafı: İktidarın dayatması devamsızlık getirdi

Tekirdağ’da düzenlenen “Eğitimin Niteliğini Geliştirme Çalıştayı”, MEB’in imam hatip dayatmasının yarattığı olumsuz sonuçları gözler önüne serdi. Çalıştayın sonuç raporunda, okul terkinin ve devamsızlığın yüksek olduğu belirtilerek “Mahalli yerleştirmeler öğrenci ve velilerin isteği doğrultusunda yapılmalı” dendi

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği, “Eğitimin Niteliğini Geliştirme Çalıştayı”nın sonuç raporu, imam hatip okullarındaki vahim tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm teşviklerine karşın öğrenci bulmakta zorlanan imam hatiplerdeki mevcut öğrenciler arasında da devamsızlığının ve okul terkinin fazla olduğu belirtildi. Bunu önlemek için “Yerleştirmeler öğrenci ve velilerin isteği doğrultusunda yapılmalı” önerisinde bulunuldu.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği “Eğitimin Niteliğini Geliştirme Çalıştayı”nda, aralarında mesleki ve teknik eğitim ile din öğretiminin de olduğu 12 başlık için komisyon oluşturdu. İl milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerden oluşan komisyonlar, öğrencilerin ve velilerin görüşlerini de alarak bir sonuç raporu hazırladı.

TALEP DOĞRULTUSUNDA YAPILMALI

Din Öğretimi Komisyonu’nun bu kapsamda hazırladığı sonuç raporunda, din öğretimi yapan okulların akademik başarısı ve devam-devamsızlık oranı ile eğitim kalitesi ele alındı. Raporda, imam hatip okullarında devamsızlık oranının yüksek olduğu ve okulu terk eden öğrenci sayısının fazla olduğu belirtildi. Devamsızlığın azaltılması için sunulan çözüm önerisi ise öğrencilerin, velilerin ve eğitim sendikalarının MEB’in imam hatip dayatmasına karşı tepkisinin haklılığını ortaya koydu. Komisyon, devamsızlığın ve okul terkinin, yerel yerleştirmelerin öğrenci ve velilerin istekleri doğrultusunda yapılarak çözülebileceği rapora kaydetti.

AKADEMİK BAŞARI DÜŞÜK

Tekirdağ’da düzenlenen komisyonda, ildeki imam hatip okullarının merkezi sınavlarda hedeflenen yerde olmadığı da ifade edildi. Ders seçimine yönelik rehberlik çalışmalarının verimli olmadığı belirtilerek rehber öğretmen sayısının yetersiz olmasından yakınıldı.

İlginizi çekebilir:  Eğitimin bütçesi Maarif’e aktarıldı

MEB’İN RAPORUNA YANSIDI

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 2018 yılına ilişkin hazırladığı faaliyet raporunda da imam hatiplerdeki devamsızlık oranının yüksekliğine dikkat çekildi. Bakanlığın raporuna göre, Anadolu imam hatip liselerinde 20 gün ve üzeri devamsız öğrencilerin oranı yüzde 32’ye yükseldi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,023AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan imam hatip itirafı: İktidarın dayatması devamsızlık getirdi

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği, “Eğitimin Niteliğini Geliştirme Çalıştayı”nın sonuç raporu,...
Devamını Oku

Yaşam hakkı değil şirketler korunuyor

Burcu Cansu -
Trabzon'un Düzköy İlçesi sınırları içindeki Kale Deresi üzerinde yapımı planlanan HES ile...
Devamını Oku

Osaka’da bir araya gelen egemenler anlaşamıyor: Zirvede soğuk rüzgârlar

HABER MERKEZİ -
Dünyanın en gelişmiş yirmi ülkesini bir araya getiren G-20 Zirvesi Japonya’nın ev...
Devamını Oku

Ergene’de kimyasal tehlike

birgun.net -
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinin Marmaracık Mahallesi’nde özel bir şirkete ait kimyasal deposunda önceki...
Devamını Oku

Suriyeli çocuklar kayıp

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun Mülteci Hakları Alt Komisyonu toplantısında Suriyeli göçmenlerin...
Devamını Oku

Aşırı sıcaklar hayatı kâbusa çevirmesin

birgun.net -
Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla vücutta birçok değişiklik meydana geliyor. Vücut sıcaklığının normal...
Devamını Oku

Bakanlık ‘anlayış ve sabır’ istiyor!

birgun.net -
Ulaştırma Bakanlığı tarafından bakıma alınan ve 4 şeridi kapatılan Fatih Sultan Mehmet...
Devamını Oku

İmamoğlu’nu başkan kabul etmeyen İSPARK müdürü istifa etti

birgun.net -
23 Haziran seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun tekrar İstanbul Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte...
Devamını Oku

Homofobi bifobi ve transfobiye son vermek hayat kurtarır!

birgun.net -
Herhangi bir sağlık probleminiz için yardım talep etmeden önce tereddütlerle cebelleştiğinizi veya...
Devamını Oku

Trump: Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlıyorum

birgun.net -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın G-20'deki ikili görüşmesi başladı.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi