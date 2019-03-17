Milli Eğitim’den kıyak: İhale var taşıma yok

İstanbul Fatih’te Suriyeli öğrencilerin taşımalı eğitimi ve yaz okuluna gelen Suriyeli öğrencilerin taşınması için Fatih Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan ve toplamda 5 milyon lira bedeli olan 2 ihalenin Aktaş Turizm ve Taşımacılık şirketine verildiği ve sonrasında projenin uygulanmadığı ortaya çıktı. Aynı hizmet ihalesi Kağıthane’de de yapılmış, proje uygulanmamıştı.



Artı Gerçek’e konuşan yetkililer ve öğretmenler Suriyeli öğrencilerin okullarından evlerine yürüyerek gittiğini ifade etti. Öğretmenler bu projeyi duyduklarını ama herhangi bir okulda projenin uygulanmadığını söyledi.



CHP’li Fatih Belediyesi Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu ise projenin iptal edilmediğine dikkat çekti. Soylu, ihalenin iptal başvurusu için de hiçbir firmanın başvurmadığını belirtti. Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisi ihaleyi doğruladı.