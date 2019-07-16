Milli Piyango’dan ’70 milyon liralık ikramiyenin talihlisi’ açıklaması

Milli Piyango İdaresi, 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan ancak ortaya çıkmayan talihliyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “İdaremiz, Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin Almanya’da gurbetçi olduğu ve bugün Ankara İdaremiz Genel Müdürlüğü’ne gelerek ikramiyesini alacağı basında bildirilmiştir. Ancak talihli olduğunu beyan eden kişiye ulaşılamamış olup, 16 Temmuz saat 17.00 itibariyle İdaremiz Genel Müdürlüğüne henüz bir başvuru yapılmamıştır” duyurusu yapıldı.

Açıklamanın devamında, “Talihli geldiği anda işlemlerini başlatacağız, heyecanla bekliyoruz” denildi.

