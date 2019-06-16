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16.06.2019
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Milli Savunma Bakanlığı: İdlib’de gözlem noktasına saldırı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yer alan gözlem noktasına saldırı düzenlendiğini duyurdu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin İdlib bölgesinde 9. gözlem noktasına havan toplarıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Havan toplarıyla düzenlenen saldırıya anında ağır silahlarla karşılık verildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verilmiştir.

“Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür.

“Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. 

“Durum yakından takip edilmektedir.

“Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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