Milli Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak’a pençe harekatı başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, “Kuzey Irak’a komandoların da katıldığı bir harekat başlatıldı” açıklaması yaptı. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugaylarının da katıldığı aktarıldı.

Bakanlık’tan operasyona ilişkin açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00’de Irak’ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekat başlatılmıştır. Operasyon Atak helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Harekatla Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır.”

Açıklamada, harekata ilişkin bazı görüntüler de yer aldı.