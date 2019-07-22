Milli Savunma Bakanlığı’ndan Ceylanpınar açıklaması: Karşılık verildi

Ceylanpınar’a roket atılması sonucu 5 kişi yaralandı.

Olayla ilgili bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, sınırın karşı tarafından atılan roketlere karşılık verildiğini ve 7 hedefin imha edildiğini duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“2 Temmuz 2019 akşamı Ceylanpınar’da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. Ağır silahlarla verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen yedi hedef imha edilmiştir.”

ŞANLIURFA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 21.00’de Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesi’ndeki bir evin çatısına isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Beş vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır.” bilgisi paylaşıldı.