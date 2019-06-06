Milli Savunma Bakanlığı’ndan generallerle ilgili sözlere suç duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı, Akit TV’de yayınlanan programda Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli generallere söylenen sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bir televizyon kanalında TSK’da görev yapan generallere söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip suç duyurusunda bulunulacak.” ifadesi kullanıldı.

Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan, Akit TV’deki programda Akit TV’de yorumculuk yapan gazeteci Ali Tarakçı ile yürüttüğü tartışma sırasında, “O hizaya gelmeyen apoletli Generalleriniz hepsi Erdoğan’ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu” demişti.