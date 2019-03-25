Milli takımlara 17 futbolcu gönderen Beşiktaş’ın korktuğu başına gelmedi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarına başlıyor.

Milli takım arasında 4 gün izin yapan Siyah beyazlılar, Türkiye – Moldova maçından sonra teknik direktör Şenol Güneş’in de katılımıyla zorlu maçın antrenmanlarına devam edecek.

Sakatlığı nedeniyle 2 haftadır forma giyemeyen Isımat-Mirin’in de iyileştiği ve takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Milli takımlara gönderdiği 17 futbolcunun sahaya yansıttığı oyun ve şu ana kadar ciddi bir sakatlık yaşamaması Beşiktaş teknik heyetini sevindirdi.

Arnavutluk maçında oyundan çıkan Gökhan Gönül’ün ciddi bir problemi bulunmuyor.

Dorukhan’ın ilk kez Milli formayı giydiği maçın gollerinden biri 90 dakika sahada kalan Burak Yılmaz’dan gelmişti.

Vida, Hırvatistan’ın Azerbaycan ve Macaristan ile karşılaştığı maçlarda tam süre aldı.

İlginizi çekebilir: Parlayan orta sahalar

Gary Medelli Şili, Meksika’ya 3-1 mağlup oldu.

Adem Ljacic, Almanya ile yapılan hazırlık karşılaşmasında sol kanatta görev aldı ve oynadığı futbolla göz doldurdu.

Shinji Kagawa ise Japonya’nın Kolombiya’ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada 65’nci dakikada oyuna girdi.

Kanada Milli Takımı’nın Fransız Guyanası’nı 4-1 yendiği karşılaşmada takımın en tecrübeli ismi olan Atiba Hutchinson 70 dakika sahada kaldı.