9.5 C
Istanbul
25.03.2019
Anasayfa SPOR Milli takımlara 17 futbolcu gönderen Beşiktaş'ın korktuğu başına gelmedi

Milli takımlara 17 futbolcu gönderen Beşiktaş’ın korktuğu başına gelmedi

Milli takımlara gönderdiği 17 futbolcunun sahaya yansıttığı oyun ve şu ana kadar ciddi bir sakatlık yaşamaması Beşiktaş teknik heyetini sevindirdi.

birgun.net birgun.net

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarına başlıyor.

Milli takım arasında 4 gün izin yapan Siyah beyazlılar, Türkiye – Moldova maçından sonra teknik direktör Şenol Güneş’in de katılımıyla zorlu maçın antrenmanlarına devam edecek.

Sakatlığı nedeniyle 2 haftadır forma giyemeyen Isımat-Mirin’in de iyileştiği ve takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Milli takımlara gönderdiği 17 futbolcunun sahaya yansıttığı oyun ve şu ana kadar ciddi bir sakatlık yaşamaması Beşiktaş teknik heyetini sevindirdi.

Arnavutluk maçında oyundan çıkan Gökhan Gönül’ün ciddi bir problemi bulunmuyor.

Dorukhan’ın ilk kez Milli formayı giydiği maçın gollerinden biri 90 dakika sahada kalan Burak Yılmaz’dan gelmişti.

Vida, Hırvatistan’ın Azerbaycan ve Macaristan ile karşılaştığı maçlarda tam süre aldı.

İlginizi çekebilir:  Parlayan orta sahalar

Gary Medelli Şili, Meksika’ya 3-1 mağlup oldu.

Adem Ljacic, Almanya ile yapılan hazırlık karşılaşmasında sol kanatta görev aldı ve oynadığı futbolla göz doldurdu.

Shinji Kagawa ise Japonya’nın Kolombiya’ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada 65’nci dakikada oyuna girdi.

Kanada Milli Takımı’nın Fransız Guyanası’nı 4-1 yendiği karşılaşmada takımın en tecrübeli ismi olan Atiba Hutchinson 70 dakika sahada kaldı.

İlginizi çekebilir:  Galatasaray'dan CAS açıklaması

- Reklam -

SON HABERLER

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

birgun.net -
Bayburt'ta, doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği...
Devamını Oku

Malatya’da 4,5 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Devamını Oku

AB, anlaşmasız Brexit hazırlıklarını tamamladı

birgun.net -
Avrupa Birliği (AB), 12 Nisan'da anlaşmasız Brexit'e yönelik ulaşım, finans, eğitim, sosyal...
Devamını Oku

Belediye-İş’ten Tunç Soyer’e destek

BİRGÜN İZMİR -
Belediye-İş Sendikası İzmir Şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’e desteğini...
Devamını Oku

Rus basını: Rusya, Venezuela’ya 100’den fazla asker gönderdi

birgun.net -
Rusya'nın, askeri nakliye uçağı ile Venezuela'ya 100'den fazla asker ve 35 ton...
Devamını Oku

Doku Sanat Galerisi’nde “Yüzleşme”

birgun.net -
Perincan Yalnızcık’ın 17’nci sergisi “Yüzleşme”, 11 Nisan itibariyle Doku Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle...
Devamını Oku

Ayşenur Arslan gözaltına alınma sürecini anlattı

birgun.net -
Gazetemizin yazarı Ayşenur Arslan, Halk TV'de hazırladığı Medya Mahallesi programında Eskişehir'de gözaltına...
Devamını Oku

İmamoğlu’ndan Hürriyet’e: Haddinizi bilin

birgun.net -
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan...
Devamını Oku

Marmaray’da yolcular isyan etti

birgun.net -
Seçim nedeniyle yenileme çalışmaları hızlıca bitirilen ve 2. etabının 12 Mart'ta açıldığı...
Devamını Oku

Hubble Teleskobu, Messier 49 Galaksisi’ni fotoğrafladı

birgun.net -
Hubble Uzay Teleskobu, dünyadan 56 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 49 Galaksisi'ni görüntüledi.
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi