Milyonlarca çocuk kreşe gidemiyor

9 milyon 300 bin çocuk için kamuya ait 2 bin 443 kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulübünün kapasitesinin sadece 96 bin olduğu ortaya çıktı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in soru önergesine cevap veren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıkladığı rakama göre sadece 2 bin 762 çocuk bakanlık desteğiyle ücretsiz olarak kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulübünden yararlanabiliyor.

Kamuya ait kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinde sadece 100 çocuktan birine yer olduğunu gösteren rakamlara karşın Bakan Selçuk, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması hedefi çerçevesinde çok sayıda çalışma yürüttüklerini ileri sürdü.

CHP’li Çakırözer, Zehra Zümrüt Selçuk’un soru önergesine verdiği yanıta dair BirGün’e şunları söyledi:

“9 milyon 300 bin çocuğun olduğu bir ülkede sadece 2 bin 443 kreş ve bakımevinde sadece ve sadece 96 bin çocuğun hizmet alıyor olması Türkiye’nin en büyük utançlarından birisidir. Bu ayıp aynı zamanda Türkiye’deki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenlerinden olan kadın işsizliğinin de en büyük sebebidir.”

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KADINLAR İSTİHDAM DIŞI KALIYOR

Çalışma çağında olan ancak işgücüne katılamayan, “ev kadını” kabul edilen tam 11 milyon 188 bin kadının bulunduğuna dikkati çeken Çakırözer, “2015 rakamlarına göre 1 milyon kadın ‘çocuk bakımı’ gerekçesiyle istihdam dışında kaldı” dedi. Çakırözer, bu rakamların 2019‘da daha da arttığına dikkat çekerek, “Dolayısıyla kamunun kreş meselesine bu şekilde ilgisiz kalışı kadın istihdamını daha da olumsuz etkilemekte. Anne olan kadınların desteklenmesi için de nitelikli kreş hizmetinin yaygın bir şekilde sağlanması önemli bir ihtiyaçtır” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETLİ KREŞE GÖNDEREMİYOR

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de BirGün’e yaptığı değerlendirmede bakanlığın açıklamasındaki rakamların, kreş ihtiyacının kadın istihdamının düşük olmasının en önemli nedeni olduğunu gösterdiğini belirtti.

Güllü, “2017’de hane başı doğum oranı 2.7 olarak açıklanmıştı. Buna rağmen 0-6 yaş arası kreşe gidebilen çocuk sayısı sadece 96 binlerde kaldı. İşverenin kreş açması için 100 kadın personeli olması lazım. Personeli sayısı 100 kadın olan değil 100 personel deniyor. İşveren 100 kadın çalışan almamak için 99 kadın çalışan sayısında duruyor. Ayrıca kamu alanında 3 milyonun üzerinde kadın çalışan sayısı var ve bu rakama karşın kamu kreşleri de devede kulak kalıyor. Kreş olmadığında kadın istihdamı olmuyor. Kreş sorunu kadın istihdamına engel olan önemli bir bariyerdir” dedi.

Kreş fiyatlarının yüksekliğine de dikkati çeken Güllü, “Kadın sırf çocuğunun kreş parası için çalışıyormuş gibi bir sonuç doğuyor. Kadın sosyalleşemiyor ve çalışamıyor, bu Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı.”