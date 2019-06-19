“Milyonlarca liralık fabrika yağmalanırken Sanayi Bakanlığı nerede?”

Türkiye’nin dev sanayi kuruluşları listesinde yer alan Rami’deki Uzel traktör fabrikasının iflas edip yağmalanmasına Kocaeli Milletvekili ve Sanayi Komisyonu CHP Sözcüsü Tahsin Tarhan’dan eleştiri geldi.

Tarhan, “Türkiye’nin en güçlü firmalarından birinin bu hale geldiğini gören İktidar sorumlularının vicdanı rahat mı” dedi.

Tahsin Tarhan “Hazırlanan bilirkişi raporunda 832 milyon TL değer biçilen fabrika bugün ne yazık ki hurdacıların yağmasına terk edilmiş durumda. Sanayi ve sanayiciye destek verin derken bir gün bunların yaşanabileceği ön görerek uyarılarımız yapmıştık. Ne yazık ki özellikle Anadolu’da yatırım olarak yapılmış ancak daha sonra atıl kalmış birçok örnek görüyoruz.” dedi.

TALANA İZİN VERİLDİ

Tahsin Tarhan, “Bölgede yaşayanlar günde 20 kere polis baskını olduğunu dile getiriyor. Geceleri tır ve kamyonları içeri sokup torna tezgâhlarından tutun da traktörlere kadar her şeyi çaldıklarını söylüyor. Fabrikadaki milyonlarca liralık üretim bantlarının, makine tezgâhlarının, bilgisayar sistemlerinin, torna cihazlarının ve traktörlerin her gün yağmalandığı ileri sürülüyor. Tek bir yetkili kişi de çıkıp duruma müdahale etmiyor. Yağmalanan sadece tek bir fabrika değil, Türk Sanayicisidir, Sanayi Yatırımlarının geleceğidir.” dedi.

KAYYUM FABRİKAYI BATIRDI

Tahsin Tarhan, açıklamasına şöyle devam etti; “Aile arasında çıkan bir anlaşmazlık sonu ülkemizin milli bir değeri ve markası olan fabrikada işler kötü gitmeye başlamıştı. Her ne kadar istemesek de bu tarz olaylar olabiliyor. Ancak daha sonra fabrikayı yönetmesi için atanan bilgi ve birikimden yoksun kayyumlar fabrikayı kurtarmak yerine batırdı. Cumhuriyetimizin bir değeri olan bugün aynı yatırımları yapsın diye yüzlerce teşvik sağlanan çok güzel bir fabrika yok oldu. Oysa düzgün yönetilebilseydi bugün o fabrika kamuya kazandırılmış olurdu.”

Tahsin Tarhan, sözlerini “Ülke olarak zor bir ekonomik dönemden geçmekteyiz. Bugünün ekonomik şartlarıyla aynı fabrikayı kurmak, o yatırımı yapmak imkansız. Bin bir emekle kurulmuş bir sanayi yatırımı hırsızların, hurdacıların eline bırakılıyor. Yasal süreç, anlaşmazlıklar, ekonomik nedenle Marka değeri taşıyan bir Fabrika yok oluyor. İçerisindeki demirinden bile para kazanalar varken birde fabrikanın çalıştığını üretmeye devam ettiğini düşünün. Yazık çok yazık…” diyerek noktaladı.