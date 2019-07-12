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12.07.2019
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi: ODTÜ Rektörlüğü vakfın üzerinde olan araziyi mi KYK’ya verdi?

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ODTÜ yönetimine '49 yıllığına ODTÜ Geliştirme Vakfı’na tahsis edilmiş, yetkiniz olmayan bir alanı KYK ile protokol yaparak devrettiniz mi?' diye sordu.

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Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ODTÜ’de yapılması planlanan ve günlerdir tüm kamuoyunun tepkisine neden olan kavaklıkta ağaçların kesilerek KYK yurdu yapılmasına ilişkin süreci takip etmeyi sürdürüyor.

ODTÜ’de Rektörlük ile KYK arasında yapılan protokol çerçevesinde yaşanan olaylara ilişkin Mimarlar Odası Ankara Şubesi başka bir iddia ortaya atarak, ODTÜ Rektörlüğünün kavaklık alanına ilişkin KYK ile protokol yapma yetkisi yok hangi yetki ile imzaladığını açıklasın dedi.

‘KYK İLE PROTOKOL YAPARAK DEVRETTİNİZ Mİ?’

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ODTÜ Rektörlüğü’ne açık çağrı yaparak, kamuoyuna cevap vermelerini istedi. Candan şöyle devam etti:

“KYK yurdunun yapılacağı ODTÜ içerisinde 156-158-159-160-161 kadastral parsellerinin tapu kayıtlarında ODTÜ Geliştirme Vakfı lehine bedelsiz olarak 49 yıllığına tahsis edildiğine dair şerh koyulduğu bilgisi aldık.

29.02.1984 tarihinde 49 yıllığına koyulan bu şerh doğru ise, ODTÜ rektörlüğü kendi yetkisinde olmayan bir alan ile ilgili protokol mü yapmıştır? İvedilikle bu konuyu kamuya açıklamaları gerekmektedir. Bu bilgiye ilişkin 3 Temmuz 2019 tarihinde saat 19.24 de sosyal medya üzerinden attığım tweetten den sonra mı ODTÜ Geliştirme Vakfı Yönetim kuruluna bu parselleri Rektörlüğe verin dediniz? ODTÜ Geliştirme Vakfı yönetiminin rektörlüğün talebini yetki Genel kurulda deyip parselleri iade etmediği doğru mudur?

Kavaklık bölgesindeki ağaçların bu reddedilme olayından sonra mı kesimine onay verdiniz? Bütün bunları ODTÜ rektörlüğü, rektör yardımcıları ve danışmanlarının kamuoyuna açıklamaları gerekiyor. 49 yıllığına ODTÜ Geliştirme Vakfı’na tahsis edilmiş, yetkiniz olmayan bir alanı KYK ile protokol yaparak devrettiniz mi? Bunun bir suç olduğunu biliyor musunuz? Hukuksuz bir şekilde imzalanan protokol geçersiz ise kesilen kavakların ve kamuya uğrattığınız zararın sizden isteneceğini de biliyor musunuz?”

KYK YURDUNA KARŞI ETKİNLİĞE ÇAĞRI

Candan ODTÜ’nün ivedilikle kamuoyuna açıklama yapmasını beklediklerini belirtti.

Candan, herkesi ODTÜ’de KYK yurduna karşı düzenlenecek “Kökler sizi çağırıyor” etkinliğine çağırarak, 14 Temmuz Pazar günü saat 16.00 ‘da A4 (100. Yıl) kapısında buluşmaya, bu hukuksuzluğa dur demeye ve ODTÜ’ye destek olmaya davet etti.

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