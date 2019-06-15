Mimarlar Odası Başkanı Halil İbrahim Alpaslan: Basmane Çukuru, KültürPark’a dahil edilmeli

AYCAN KARADAĞ

İzmir’de yıllardır tartışmalara sebep olan Basmane Çukuru‘na gökdelen projesi olan Folkart Yapı projeden vazgeçti. Folkart Yapı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) projeden çekildiğini bildirdi. Folkart, alanı TMSF’nin ihale sözleşmesinde belirlediği 30 aylık projeye başlama yasal süresi tamamlandığı için iade ettiğini duyurdu.

BirGün Gazetesi olarak Mimarlar Odası ve İzmirli vatandaşlarla görüşerek Basmane Çukuru’nu konuştuk. Mimarlar Odası Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, “Şüphesiz alanın yakın çevresinin kentsel altyapısı göz önünde bulundurularak yoğun yapılaşmadan kaçınılması gerekir. Hatta buranın asgari yapılaşmayla hemen yanındaki Kültürpark alanına dâhil edilmesi en sağlıklı çözüm olur diye düşünüyorum” derken vatandaşlar ise, alanda sosyal hizmetin olacağı bir tesis yapılmasını istediler.

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“BİRÇOK SORUNLU PROJENİN MÜELLİFİ BİR ŞİRKETİN BU ALANDA NE ARADIĞINI SORGULAMAK LAZIM”

Basmane Çukuru’nda son durum hakkında bilgi veren Alpaslan, “Takip edebildiğimiz kadarı ile mülkiyet konusunda TMSF ile arsanın daha önceki hissedarları arasında görüşmeler devam ediyor. Hukuki açıdan süre giden birden çok dava var. Mimarlar Odası olarak bizim de buradaki sorunlu yapılaşma kararlarına dair açmış olduğumuz dava devam etmekte. Söz konusu şirketin çekilmesini yorumlamaktansa bu şirketin orada ne aradığını tartışmayı tercih ederim. İzmir’de, çoğu kamuya ait birçok alanı ele geçirerek, hukuki olarak oldukça tartışmalı yöntemlerle ayrıcalıklı imar şartları sağlayan birçok sorunlu projenin müellifi bir şirketin bu alanda ne aradığını sorgulamak lazım” şeklinde konuştu.

“KÜLTÜRPARK ALANINA DÂHİL EDİLMESİ EN SAĞLIKLI ÇÖZÜM OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

Mimarlar Odası olarak Basmane Çukuru’nun nasıl değerlendirilmesi gerektiğini sorduğumuzda ise Alpaslan, “Öncelikle buranın kamunun elinden alınmış bir alan olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla alanın kamuya geri dönmesi önceliğimizdir. Bu konuda bazen belediyeden devralan şirket veya hissedarları gibi süreç içerisindeki aktörler reaksiyon gösterebiliyorlar. Ancak biz kimsenin hakkının yenmesini savunmuyoruz. Kimin ne hakkı varsa belirlenip hukuk ve kamu yararı ilkeleri ön planda tutularak bu alan tekrar kamulaştırılmalıdır diyoruz. Mülkiyet durumu çözüldükten sonra burada ne gibi işlevlerin veya yapılaşmanın olabileceği konuşulup tartışılmalı. Şüphesiz alanın yakın çevresinin kentsel altyapısı göz önünde bulundurularak yoğun yapılaşmadan kaçınılması gerekir. Hatta buranın asgari yapılaşmayla hemen yanındaki Kültürpark alanına dâhil edilmesi en sağlıklı çözüm olur diye düşünüyorum” diye cevap verdi.

“HALK OYLAMASI DA BUNUN BİR ARACI OLABİLİR”

Kent merkezinde, nicelik ve nitelik olarak bu kadar önemli olan bir alanda alınacak kararların olabildiğince katılımcı ilkeler gözetilerek olgunlaştırılması gerektiğini söyleyen Alpaslan, “Halk oylaması da bunun bir aracı olabilir. Ancak oylama süreçlerinin sağlıklı sonuç vermesi için öncesinde doğru bilgilendirme yapmak kaçınılmazdır. Alanın nitelikleri, yapılaşma ilkeleri, kentin ihtiyaçları gibi konularda sağlıklı bir bilgilenme ve tartışma süreçleri yaşanmadan, gösterişli ve aldatıcı imajlarla yapılacak oylamalar demokratik bir süreç anlamına gelmez. Hatta kentin aleyhine olacak gelişmelerin meşrulaştırılması için bir araca da dönüşebilir bu oylamalar ki, üst ölçekte ülkemizdeki demokrasi krizinin yaşanmasının nedenlerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“KABUL EDİLEBİLECEK BİR YAKLAŞIM DEĞİL”

Alpaslan sözlerine şöyle devam etti:

“Bu ölçekteki projelerin özel sektör yatırımı olsa dahi kentlilerin onayını almadan inşa edilmemesi gerekir. Bilinen bir süreçtir, Avrupa’da en ufak bir yapılaşma kararında bu yapılaşmanın çevresinde yol açabileceği olumsuz etkilerin tartışılması, bu etkilerin minimize edilmesi veya tazmin edilmesi gerekir. Ayrıca tüm komşularınızı bu gelişmelerden haberdar etmek, uzlaşmak zorundasınızdır. Ne yazık ki ülkemizde böyle bir yapılaşma kültüründen oldukça uzağız. Bir gün kalktığınızda hemen karşınızda güneşinizi, rüzgârınızı kesen ya da belki tam tersi yüksek süratli hava hareketlerine neden olan bir yapı bitebiliyor. Özellikle yüksek yapıların çevresel etkileri ciddi bilimsel çalışma alanları oluşturmaktadır. Bu yapıların kentsel altyapıya getirdikleri yük, siluete olan etkileri, yakın çevrelerinin mikro klimasına etkileri neredeyse hiç göz önünde bulundurulmadan inşa ediliyor. Bugün 4 katlı bir apartman inşa etmekle bir gökdelen inşa etmenin mevzuatları, kontrolleri neredeyse aynı. Bu kabul edilebilecek bir yaklaşım değil. Dediğim gibi çağdaş ülkelerde bu tür projeler çok kapsamlı sorgulamalar, denetimler ve projelendirme süreçlerinden sonra inşa aşamalarına geçebiliyor. Bu nedenle zaten Avrupa’da son dönemde Türkiye’deki şehirlerle kıyasladığımızda çok daha az yüksek yapı inşaatının tercih edildiğini görüyoruz.”

“İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE HAKİM OLAN ANLAYIŞ DOĞRUSU UMUT VERİCİ”

Alpaslan sözlerine şu şekilde sonlandırdı:

“Bugün geldiğimiz noktada özellikle son yerel seçimle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne hakim olan anlayış doğrusu umut verici. Kültürpark ve Elektrik Fabrikası konularında çok doğru adımlar atılmaya başlandı. Dolayısıyla oldukça uzun bir geçmişi olan bu sorunun da Belediye’nin öncülüğünde kamu ve kent yararına olacak biçimde çözüleceğine dair umudumuz arttı. Ancak tabi ki konunun ekonomik boyutunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu bağlamda Belediye’nin ve arsa üzerinde hak sahibi olan diğer aktörlerin masaya oturup tüm tarafların haklarını koruyan bir uzlaşmaya varmalarını umut ediyoruz.”