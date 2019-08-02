Mimarlar Odası Kültürpark’ın yol haritasını açıkladı

Aycan KARADAĞ

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, kent merkezindeki 42 hektarlık önemli yeşil alanlardan olan Kültürpark için yapı envanteri hazırladı. Hazırlanan raporda, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı’nın geçici olarak verilmesi istenen hollerin kaldırılması gerektiği belirtilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun görev yaptığı dönemde özel bir üniversiteye 3 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilen, daha sonra tahsisi meclis kararı ile iptal edilen İZFAŞ eski binasının, Kültürpark Arşivi ve Müzesi olarak değerlendirilebileceği önerisi de sunuldu. Öte yandan birçok yapının restore edilmesi gerektiği belirtildi.

BirGün’e konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, “Kültürpark bu kent için çok değerli bir alan. Tarihi ve doğal sit alanı. Burada yapılacak her eylem, sit alanına uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Sit alanlarında da herhangi bir müdahaleden, projeden önce koruma amaçlı imar planı yapılması gerekiyor. Bunu da belediye ile birlikte katılımcı bir süreçle yapmak istiyoruz. Belediyenin de böyle bir niyeti var. Program henüz çıkarılmadı ama Mimarlar Odası olarak çalışmaya başladık. Öncelikle Kültürpark’ın korunmaya değer ne gibi eserleri var, onları çıkardık. Mimar olduğumuz için biz daha çok yapı üzerinden bakıyoruz. Bunun üzerine bir çalışma yaptık ve buna da yapı envanteri dedik” diye konuştu.

“KARAKOL KALDIRILMALI”

Kültürpark’ta iki tür yapı olduğunu ifade eden Alpaslan, “Seramik Eserler Bölümü var. Bu eser Dünya çapında bilinen Mimar Bruno Taut’un yaptığı bir çalışma. Bunun gibi eserler var. Bunların korunması gerektiğini söyledik. Bununla beraber çok yıpranmış yerler de var. Örneğin, Ada Gazinosu, Göl Gazinosu gibi. Aslında nitelikli eserler var ama bilinçsizce üstüne yenilemeler yapılmış ki artık tanınmaz hale gelmiş. Onların da eski hallerine dönüştürülmesi gerekiyor. Bir grup yapı da var ki, onlar atık işlevini tamamlamış yerler. Örneğin, holler olsun, eski alman pavyonu gibi. Bunların da kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Kültürpark’ın için de bir karakol bulunuyor. Bu yüzden ciddi bir araç giriş-çıkışı var. Orada TOMA’lar var. Bu yüzden karakolun kaldırılması gerektiğini söyledik. Yani genel olarak yol haritamızı oluşturduk. Bu çalışmalarımızı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e ilettik. O da beğendiğini dile getirdi” şeklinde konuştu.

‘FUARDA BULUNAN HOLLER ACİLEN KALDIRILMALI’

Raporda, Kültürpark içerisindeki lunaparkın şu anki durumunun sorunlu olduğu belirtildi. Güvenlik sorunu bulunduğu, çevresine görsel ve işitsel olarak rahatsızlık verdiği öne sürülen alanın mutlaka dönüştürülmesi gerektiği ifade edildi. Lunaparkın tamamen kaldırılmasının doğru olmayacağı, ancak eğlence araçlarının sadece dönme dolap olarak korunması, diğer alanların da yeni bir eğlence anlayışı ve işletme modeli ile dönüştürülmesi gerektiği belirtildi. Kültürpark’ta yeni işlevlere yer verilmemesi ve yoğunluk arttırıcı kapalı hacim oluşturacak her türlü müdahaleden kaçınılması gerektiği, alanın ekolojik yapısı ile özgün peyzajına ilişkin kaybolan değerlerin yeniden ortaya çıkarılması istendi. 2000’li yılların başında, Fuar İzmir’in tamamlanmasından sonra kaldırılacağı şartıyla yapıldığı belirtilen hollerin, Kültürpark’ın doğal ve mimari yapısına en büyük zararı veren unsurlar arasında olduğu ve bu yapıların acilen kaldırılması gerektiği de vurgulandı.

‘KENTLİLERE AİT KAMUSAL ALAN OLMALI’

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, Kültürpark’ın her zaman tüm kentlilere ait bir kamusal alan olması gerektiğini belirterek, “Kültürpark, şu anki potansiyelini tam olarak yansıtamıyor. Bu nedenle mutlaka belli ilkeler doğrultusunda ve katılımcı bir süreçle Koruma Amaçlı İmar Planı yapılarak, geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması gerektiğini düşünüyoruz. Kültürpark’ta restore edilerek korunması gereken birçok yapı bulunmakta. Bu yapıların çoğu ne yazık ki bugün bakımsızlık ve özensiz müdahaleler nedeniyle tanınmayacak haldeler” dedi. Alpaslan, mimar Bruno Taut ve mimar Harbi Hotan, Rıza Akşan gibi isimlerin heykellerinin bile özenli şekilde restore edilmesinin, Kültürpark’ın bir cazibe merkezi olmasına önemli katkı sunacağını söyledi.

“BASMANE ÇUKURU TEKRAR KAMUYA KAZANDIRILMALI”

Son olarak geçtiğimiz aylarda ihaleyi alan firmanın çekilmesiyle yeniden kent gündeminde yer edinen Basmane çukuru ile ilgili de açıklamalarda bulunan Alpaslan, “Basmane Çukuru’nu Kültürpark’tan ayrı bir alan gibi düşünemeyiz. Oranın tekrar kamuya kazandırılması lazım. Burası için en doğru kararın Kültürpark ile birleşecek bir tasarım yapılmasıdır. Biz orada kesinlikle yüksek bir yapının doğru olduğunu düşünmüyoruz. Gerek altyapı gerekse getireceği trafik yükü olarak uygun olmayacağını düşünüyoruz. Ancak Kültürpark ile birleşik bir şekilde uygun bir yapılaşmanın da mümkün olabileceğini düşünüyoruz” dedi.