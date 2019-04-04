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04.04.2019
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Mimarlar Odası’ndan fikir projesi yarışması: İzmir Elektrik Fabrikası ne olmak ister?

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, 16 Nisan’da ihaleye çıkılması beklenen 'Tarihi Elektrik Fabrikası’nı kente kazandıracak tasarımlar için mimarlık öğrencilerine yönelik yarışma düzenledi.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, 16 Nisan’da ihaleye çıkılması beklenen ‘Tarihi Elektrik Fabrikası’nı kente kazandıracak tasarımlar için mimarlık öğrencilerine yönelik yarışma düzenledi. Oda Başkanı H.İbrahim Alpaslan, yapının kamunun elinden çıkmasına ve olası yıkım kararlarına engel olunmasını istediklerini vurguladı.

Kent merkezinde yer alan ve yeniden ihaleye çıkarılan, Tarihi Elektrik Fabrikası’nın kent kültür ve sanat hayatına kazanımı için Mimarlar Odası İzmir Şubesi mimarlık öğrencilerine yönelik yarışma açtı.   

Oda, yıkılmak üzere olan ve satışa çıkarılan elektrik fabrikası için ‘İzmir Elektrik Fabrikası Ne Olmak İster?’ başlıklı ulusal öğrenci fikir proje yarışması başlattı.   

Yarışmaya ülke genelinde tüm mimarlık eğitimi gören öğrenciler katılabilecek. Mimarlık öğrencilerinden, İzmir’in kültür ve sanat hayatına katkı sunacak projeler geliştirmeleri isteniyor.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı  H. İbrahim Alpaslan, konumu, mimari özellikleriyle bir kent değeri olan Tarihi Elektrik Fabrikası’nın çağdaş bir restorasyonla kamuya kazandırılmasını arzu ettiklerini belirtti.

Alpaslan, “Yarışmanın amaçlarından en önemlisi, Elektrik Fabrikası Binası’nın değerinin ve potansiyelinin anlaşılması, tüm kentlilerin kamu varlığı olan bu yapıya yeni bir gözle bakıp sahip çıkmalarını motive etmektir. İhale yöntemi ile yapının kamunun elinden çıkmasına ve olası yıkım kararlarına engel olarak restore edilip kent hayatına kamusal bir işlevle katılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Yarışmaya dijital ortamda katılım için son tarih 7 Mayıs 2019. Yarışma sonuçları ise 15 Mayıs 2019’da açıklanacak.

Yarışmada ödül kategorisi şöyle:

1. Ödül: 5 bin TL

2. Ödül: 3 bin TL

3. Ödül: 2 bin TL

5 Eşdeğer Mansiyon: Bin TL

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin (ADÜAŞ) mülkiyetindeki 10 bin 720 metrekare yüzölçümlü tarihi elektrik fabrikası  16 Nisan 2019 tarihinde yeniden ihaleye çıkması bekleniyor.

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