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05.04.2019
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Mimaroğlu belgeseli destek gecesi, yarın Kadıköy Bina’da

Besteci İlhan Mimaroğlu'nu anlatan Mimaroğlu belgeseli için yarın Kadıköy Bina'da destek gecesi düzenlenecek.

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Besteci İlhan Mimaroğlu’nu anlatan Mimaroğlu belgeseli kurgu aşaması öncesi bir dayanışma gecesi gerçekleştirecek. 5 Nisan Cuma akşamı Kadıköy Bina’da düzenlenecek olan etkinlikte, filmden sahnelerin gösterimi, söyleşi ve müzik olacak.

Yönetmenliğini sinema yazarı ve öğretim görevlisi Serdar Kökçeoğlu’nun, yapımcılığını Dilek Aydın ve Esin Uslu’nun yaptığı, İlhan Mimaroğlu belgeseli, Güngör Mimaroğlu’nun katkılarıyla ve Antalya Film Forum, Amerikan Konsolosluğu, Yeni Film Fonu ve Audioban destekleriyle son aşamasına geldi. Yaz aylarında Eytan İpeker’in editörlüğüyle bitecek filmin 2019 sonunda seyircisiyle buluşması planlanıyor.

Elektronik müziğin öncü ismi, besteci ve Atlantic Records yapımcısı İlhan Mimaroğlu’nun hayatını konu edinen, “A Documentary Project: Mimaroğlu’” belgeselinin şimdiye kadar geldiği yoldan 7 dakikalık bir gösteriminin gerçekleşeceği bu gecede elde edilen bilet gelirleri ise belgeselin kurgu aşaması için destek amaçlı kullanılacak.

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Gösterimin ardından DANdadaDAN, 123, Big Beats Big Times, Marika ve Harmondi gibi sayısız grup ve projeyle karşımıza çıkan Berke Can Özcan’ın performansı sanatseverlerle buluşacak.

İlhan Mimaroğlu hakkında

1959’da New York’a yerleşen İlhan Mimaroğlu, zamanın çok ötesinde, yalnızca “avantgarde” ve elektronik müzik bestecisi olarak değil, aynı zamanda müzik eleştirmeni, radyo programcısı, fotoğraf sanatçısı, sinemasever ve yazar olarak da tanınıyordu.

İlhan Mimaroğlu bu kimliklerin dışında eşi Güngör Mimaroğlu’yla New York’ta yaşarken birçok ünlü Türk aydınının yakın dostu ve pek çok yabancı sanatçıya da ilham olmuştu.

Columbia Üniversitesi’nde elektronik müziğin gelişmesinde rol alarak çağdaş müzik tarihine adını yazdırırken, ünlü Atlantic Plak Şirketi’nin de yapımcılarından biri olarak önemli projelere imza atan Mimaroğlu 2012 yılında yaşamını yitirdi.

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