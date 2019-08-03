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03.08.2019
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Mısır’da 513 mahkuma af çıktı

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Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi’nin yayınladığı kararname ile 513 mahkum aftan yararlanacak.

Kurban Bayramı öncesi Mısır Devlet Başkanı Sisi, yayımladığı kararname ile 513 mahkumun aftan yararlanmasını sağladı.

Anayasanın 155’inci maddesine dayanarak çıkartılan kararname kapsamında, silah kaçaklığı, terörizm, 10 kilogramdan fazla uyuşturucu kaçaklığı yapmak ve intikam cinayeti işleyenler aftan yararlanamadı. 

Öte yandan, Ramazan Bayramı vesilesi ile 15 Haziran’da çıkarılan af ile 2 bin 110 mahkum serbest kalmıştı. 

İçişleri Bakanlığı tarafından Sina Yarımadası’nın Kurtuluş Günü münasebetiyle çıkarılan af kapsamında da 447 mahkum serbest kalmıştı.

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