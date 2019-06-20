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20.06.2019
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Mısır’dan Erdoğan’a ‘Mursi’ yanıtı

birgun.net birgun.net

AFP ajansının aktardığına göre Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Muhammed Mursi eceliyle ölmemiştir, öldürülmüştür” açıklamasını ‘sorumsuz’ olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ölümüne ilişkin, “Mursi eceliyle değil öldürülmüştür. Bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır’ın yargılanması için gereken ne varsa yapacağız” demişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını ‘sorumsuz’ olarak niteledi.

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