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26.03.2019
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Miting için kapatılan tünelin garantisi kimin cebinden?

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a, Cumhur İttifakı’nın önceki günkü İstanbul mitingi nedeniyle Avrasya Tüneli’nden sağlanamayan geçişlerin ücretinin Hazineden karşılanmasının etik olup olmadığını, söz konusu ücretin iki partiye rücu edilip edilmeyeceğini sordu.

Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan tarafından yanıtlanması talebiyle yazılı soru önergesi verdi.

Avrasya Tüneli’ne yıllık 25,6 milyon araç geçişi garantisi verildiğini anımsatan Özel, araç geçiş garantisi sağlanmamışsa devletin şirkete gerçekleşmeyen araç geçişinin bedelini ödemesinin, garantinin aşılması durumunda ise garantiyi aşan gelirin yüzde 30’unun şirket tarafından devlete ödenmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

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Avrasya Tüneli’nin, 24 Mart 2019’da Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinin Yenikapı’da düzenlediği miting nedeniyle kapalı kaldığını anımsatan Özel, “Bu da araç geçişi olmadığı için araç geçişinin planlanan düzeyde gerçekleşmesi durumunda elde edilecek yaklaşık 1,6 milyon lira düzeyindeki gelirden mahrum kalınması ve bu ücretin Hazineden şirket kasasına aktarılması anlamına gelmektedir” ifadesini kullandı.

Özel, “İki siyasi partinin düzenlediği miting nedeniyle sağlanamayan geçiş ücretinin Hazineden karşılanması etik midir? Bu ücret iki partiye rücu edilecek midir?” diye sordu.

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