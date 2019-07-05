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06.07.2019
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MMO: LPG’li araçların kapalı otoparklara alımı durdurulmalı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, LPG’li araçların taşıdığı hayati riskler nedeniyle kapalı otoparklara alımının durdurulması gerektiğini söyledi.

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Gizem Görkem Aydın

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılmasını öngören taslağa“ dikkati çeken Yunus Yener, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görüşe açılan değişiklik taslağında, itfaiye teşkilatından gerekli izinlerin alınması kaydı ile LPG kullanılan araçların kapalı otoparklara alınması öngörülmektedir” dedi. Düzenlemenin Türkiye’deki otoparkların ve araçların bir kısmının mevcut durumu nedeniyle oldukça riskli ve tehlikeli sonuçlar oluşturabileceği uyarısında bulunan Yener, “Bizim görüşümüz, mevcut şartlarda LPG’li araçların kapalı otoparklara alınmaması yönündedir” diye konuştu.

Otoparkların uygun olan bir kısmının, yan alanları açılacak LPG’li araçlar için uygun hale getirilebileceğini anlatan Yener, bu yolla sorunun kısmen de olsa çözülebileceğini ifade etti.

LPG’li ARAÇLARIN KORTROL VE DENETİMİ KALDIRILMIŞTIR

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2017 yılında yaptığı bir mevzuat değişikliği ile LPG’li araçların gaz sızdırmazlık kontrolünün araç tadilatını yapan ya da araç yakıt sistemini değiştiren firmaların inisiyatifine bırakıldığının altını çizen Yener, araçların kontrol ve denetiminin ortadan kaldırıldığını söyledi. Denetimsiz bırakılan araçların, halkın mal ve can güvenliğini tehlikeye attığını belirten Yener, “Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları bu konuda üzerlerine düşen görevi yerine getirmelidir” ifadesini kullandı.

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